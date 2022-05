Fiat 500: auto elettrica più venduta in Francia ad aprile

Arrivano buone notizie dalla Francia per quanto riguarda Fiat 500 elettrica. Con 1.737 unità immatricolate ad aprile 2022, la vettura della principale casa automobilistica italiana è in testa alla classifica dei best seller nel mercato delle auto elettriche in Francia. In un mercato globale in calo di quasi il 23% nell’ultimo mese, Fiat è riuscita a navigare in qualche modo controcorrente con una quota di mercato in rialzo di 0,7 punti.

Fiat 500 è leader tra le auto elettriche in Francia nel mese di aprile del 2022

Parte del merito va alla nuova Fiat 500, che ha venduto 1.737 unità (+115 per cento) nel segmento delle auto elettriche. In totale più della metà (56 per cento) dei modelli venduti ad aprile dal marchio italiano in Francia sono auto elettriche. In totale, gli ordini per la nuova 500 sono stati moltiplicati per 4 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In quattro mesi sono state immatricolate in Francia 4.950 unità della versione a zero emissioni della celebre city car della casa italiana. Il modello è ora tra le prime 4 vendite di veicoli elettrici al 100% in Francia.

Si tratta di un risultato notevole che illustra il successo riscosso in Francia da questa nuova Fiat 500 sin dal suo lancio all’inizio del 2021 e che da inizio anno è fortemente cresciuta, in particolare grazie al lancio della nuova gamma che dispone di un’autonomia di 190 km (nel ciclo WLTP) e che rappresenta oltre il 40% del mix di vendita del modello a fine aprile. In totale gli ordini sono stati moltiplicati per 4 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per raggiungere in 4 mesi tutti quelli registrati per tutto il 2021.

Si spera naturalmente che questo sia solo l’inizio di un lungo dominio tra le auto elettriche in Francia per la piccola di casa Fiat che ricordiamo viene prodotta solo ed escusivamente presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori vicino a Torino.

