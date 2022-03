Ferrari: : i VIP che non possono acquistarne una

Permettersi una Ferrari richiede capacità economiche ragguardevoli. Ma al di là di questo, il possesso di abbastanza capitale non equivale alla possibilità di assicurarsi una vettura della Casa di Maranello. Difatti, le credenziali vanno oltre al semplice conto bancario. Per una supercar del Cavallino Rampante occorre rispettare una serie di requisiti “morali”. A tal proposito, esisterebbe una lista di celebrità nei cui confronti è stato posto un veto. Le ragioni della blacklist redatta nella compagnia sarebbero diverse, riassumibili in un punto: difendere il pregio e l’unicità del brand.

Ferrari: i personaggi famosi ritenuti non all’altezza di possederne una

Tra i vip ai quali secondo voci sarebbe negato l’acquisto di una Ferrari figurerebbe il celebre attore statunitense Nicolas Cage. Nonostante la carriera di spessore nel mondo di Hollywood, non verrebbe ritenuto meritevole di essere accostato alla Rossa per via della fortuna dilapidata. Insomma, la (ben) poco oculata gestione dei risparmi avrebbe indotto la dirigenza ad adottare dei provvedimenti.

Un altro nome sgradito alla Ferrari sarebbe quello del rapper, attore e produttore 50 Cent. In tal caso, il problema deriverebbe da certe affermazioni dell’artista, in cui avrebbe gettato fango sull’attività della compagnia dopo essere rimasto a piedi per un difetto della 488 di sua proprietà.

Una croce sarebbe poi stata messa sopra la foto della popstar Justin Bieber che perdendo la sua 458 Italia avrebbe creato abbastanza grattacapi al Costruttore. Niente da fare poi per Floyd Mayweather, Kim Kardashian e Tyga.

L’ex pugile si sarebbe reso “colpevole” di aver fatto sfoggio della propria auto in modo non consono al “codice etico della compagnia”. L’influencer e personaggio televisivo avrebbe ricevuto il medesimo provvedimento a causa della provenienza incerta delle sue entrate economiche. Nel caso del rapper Tyga, invece, il problema sarebbe dipeso dal mancato saldo di alcune rate del leasing della sua supersportiva.

Quelli appena indicati rappresentano, comunque, giusto la punta dell’iceberg. Tanti altri paperoni meno conosciuti al pubblico mainstream non sono considerati all’altezza di una Ferrari.

