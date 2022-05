Cavallino Fisher Island 2022: Ferrari e beneficenza a Miami

I motori di alcune Ferrari davvero speciali sono pronti ad accendersi per l’evento Cavallino Fisher Island, che andrà in scena il 6 maggio in quell’area di Miami, nota per avere il codice postale più ricco d’America. Qui abitano tanti Vip e il reddito medio è 2.5 milioni di dollari l’anno. Niente male, vero? Beati loro!

La manifestazione di Fisher Island unirà l’amore per le “rosse” alla nobiltà della beneficenza. Si profila un appuntamento unico, in concomitanza con il primo Gran Premio di Formula 1 di Miami, atteso in scaletta nel weekend dell’8 maggio. Solo 20 Ferrari di grande pregio prenderanno parte all’evento. Tutte attentamente selezionate. Attesi non più di 150 ospiti a questo rendez-vous privato, il cui scopo principale sarà quello di raccogliere fondi per la Cavallino Classic Foundation, una charity pubblica che punta a dare supporto ai giovani, ai loro sogni e ai loro talenti.

Cavallino Fisher Island 2022: qualità, non quantità

Non ci sarà un bagno di folla, perché le presenze saranno contingentate. Quanti rientreranno fra i prescelti sosterranno un costo di ingresso di 600 dollari a persona. I proprietari e gli ospiti potranno integrare la loro donazione con altre somme. Visto il prestigio dell’area e la proverbiale generosità dei proprietari Ferrari, sempre in prima linea nelle cause filantropiche, si può ipotizzare una buona raccolta fondi. Durante la giornata si svolgerà un’asta, con in palio oggetti unici da collezione. Il loro pregio darà una marcia in più al cuore dei protagonisti.

Attesa una eccezionale selezione di Ferrari storiche, con la presenza anche di diverse auto da competizione del marchio del “cavallino rampante“, per creare un feeling ideale con la sfida di Miami, per la prima volta nel giro del Circus. Previsto al Cavallino Fisher Island anche un Children’s Award per le “rosse”, assegnato in base alle votazioni degli studenti della scuola locale. Un gesto coerente con la voglia degli organizzatori di accrescere la passione per il mondo delle auto d’epoca tra i più giovani.

Crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events

