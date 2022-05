Alfa Romeo E-SUV: ecco quale caratteristica non offrirà

Alfa Romeo E-SUV è un modello che è stato confermato ufficialmente dal nuovo numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato nelle scorse settimane. La conferma è arrivata nel corso di un’intervista in esclusiva che è stata rilasciata al magazine automobilistico olandese Autoweek e in cui Imparato ha detto che in futuro e più precisamente nel corso del 2027 Alfa Romeo avrebbe lanciato sul mercato un SUV di segmento E rivale diretto di auto quali BMW X5.

Alfa Romeo E-SUV avrà solo una versione a 5 posti

Al momento di Alfa Romeo E-SUV si sa ben poco. L’unica certezza è rappresentata dal fatto che si tratterà di un’auto esclusivamente elettrica, dato che dal 2025 Alfa Romeo lancerà sul mercato solo auto elettriche al 100 per cento. Altra cosa che sappiamo con una buona dose di sicurezza è che questa auto sorgerà sulla piattaforma STLA Large che rappresenta una sorta di aggiornamento della piattaforma modulare Giorgio.

Un’altra cosa su questo modello però la sappiamo e cioè che non ci saranno versioni a 7 posti su tre file di sedili. Infatti si tratterà di un modello comunque con un design sportivo sebbene le dimensioni saranno quelle di un SUV di 5 metri. Anche questo è stato confermato dal CEO dello storico marchio milanese Imparato.

Questo è un indizio importante in quanto lascia intendere quale sono gli obiettivi di Alfa Romeo con questo modello. Il futuro Alfa Romeo E-SUV che secondo alcuni si potrebbe chiamare Alfa Romeo Castello sarà dunque votato al lusso e alla sportività piuttosto che alla capienza.

L’obiettivo del brand premium di Stellantis con questo modello sarà quello di creare un’auto che possa trovare apprezzamenti nel segmento premium del mercato auto a livello globale. Quindi si dovrà trattare per forza di cose di un’auto attraente ad ogni latitudine. Quindi niente maxi SUV in stile americano o cinese ma si dovrà trattare di un’auto che avrà mercato anche nel nostro continente.

Ai designer di Alfa Romeo toccherà l’ardua impresa di portare sul mercato un simile modello che in quanto nuova top di gamma di Alfa Romeo dovrà per forza di cose far fare alla casa automobilistica milanese quell’auspicato salto di qualità di cui si parla ormai da molto tempo.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo e Fiat: ecco come saranno in futuro le gamme delle due principali case automobilistiche italiane dopo le ultime novità annunciate nei giorni scorsi

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!