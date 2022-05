Nuova Alfa Romeo Giulia: cambierà segmento?

Per il futuro della Casa automobilistica del Biscione una delle auto confermate è la nuova Alfa Romeo Giulia. Il celebre modello di segmento D dovrebbe passare alla seconda generazione nel 2025. Il veicolo sarà probabilmente il primo dello storico marchio meneghino ad approdare in commercio esclusivamente con trazione 100 per cento elettrica. Un motivo in più che la renderà una vettura di importanza cruciale nei piani di sviluppo. In linea con le direttive del gruppo Stellantis, l’obiettivo dell’azienda è di rilanciare le sue ambizioni premium anche attraverso le forme di alimentazione sostenibile.

Nuova Alfa Romeo Giulia: potrebbe tramutarsi in una berlina rialzata

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia negli ultimi giorni impazzano le discussioni sul web circa il possibile cambio di segmento. Secondo la tesi di qualcuno potrebbe, infatti, abbandonare le attuali vesti e assumere le sembianze di una specie di berlina rialzata. Se così fosse, naturalmente, andrebbe a sfidare un’altra tipologia di concorrenti.

Alcune frasi sibilline pronunciate dall’amministratore delegato della compagnia, Jean-Philippe Imparato, avrebbero convinto gli attenti osservatori. In realtà, il top manager non ne ha parlato in maniera tanto esplicita. Ma dalle parole proferite gli appassionati avrebbero scorto un significato nascosto.

Poi ci si è messo un recente render a catturare l’attenzione generale. Una semplice ipotesi capace, tuttavia, di rinforzare l’idea che la nuova Alfa Romeo Giulia si presenterà sotto ben differenti sembianze.

In effetti, Imparato ha parlato di una possibile doppia anima per l’auto grazie al nuovo pianale STLA Large. Comunque, prima di esserne sicuri, occorre attendere comunicazioni ufficiali. Fino a quel punto non ci schioderemo dal campo delle teorie. D’altra parte, giusto poche settimane fa lo stesso CEO della società aveva dichiarato che il progetto per una nuova Alfa Romeo Giulia era ancora in uno stadio embrionale. Dunque, quella di renderla una specie di crossover è un’idea da esaminare.

Di sicuro, il modello continuerà ad occupare una posizione centrale nell’offensiva del marchio meneghino. Che desidera ottenere un’importanza sempre maggiore nel comparto premium del mercato auto a livello globale, mettendo nel mirino territori dal notevole potenziale quali Stati Uniti e Cina.

