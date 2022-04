Tavares: marginale impatto guerra su Stellantis

Carlos Tavares questa mattina non ha parlato solo di Alfa Romeo al primo drive test per la stampa di Alfa Romeo Tonale. Il numero uno di Stellantis ha rilasciato altre importanti dichiarazioni a proposito del suo gruppo. Per quanto riguarda l’impatto della guerra in Ucraina ad esempio il CEO ha detto che per il momento l’impatto economico sulla sua azienda è stato marginale. Ovviamente occorrerà vedere quello che sarà l’impatto nel lungo periodo. Poi inevitabilmente la guerra peggiorerà dei parametri economici, facendo ad esempio aumentare l’inflazione ma si tratterà di problemi che non riguarderanno solo Stellantis ma un po’ tutti.

Tavares: la guerra ha avuto un impatto marginale in Stellantis, preoccupa la carenza di chip

Ad ogni modo Tavares ha ribadito che il suo gruppo non si farà trovare impreparato e risolverà eventuali problemi nella maniera più brillante possibile. Quello che invece sembra preoccupare maggiormente il numero uno di Stellantis è la crisi di produzione legata alla carenza di semiconduttori. Anche questo è un problema globale che colpisce tutti e che non riguarda solo Stellantis.

Se in un primo momento sembrava che il problema potesse essere risolto nel 2022 adesso Tavares sembra pensare che la risoluzione possa essere posticipata al 2023. O meglio lui ha ancora una speranza che il tutto si risolva entro fine anno ma ovviamente certezze non ce ne sono e dunque meglio essere prudenti.

Tavares ha anche ribadito che il suo gruppo punterà forte su tecnologia e auto elettriche e ha confermato che nessuno dei suoi brand sarà lasciato indietro. Tutti nei prossimi 10 anni avranno finanziamenti e nuovi modelli per mostrare il loro potenziale. Vedremo dunque a proposito di Stellantis quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi giorni.

