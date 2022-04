Stellantis e Santander estendono il contratto negli USA

Santander Consumer USA, che opera come Chrysler Capital, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con FCA US LLC (“Stellantis”) per modificare e estendere il Master Private Label Financing Agreement (il “Chrysler Agreement”) fino al 2025. In base all’accordo la società diventa il fornitore preferito di FCA negli Stati Uniti per prestiti al consumo, leasing e dealer prestiti.

Stellantis e Santander modificano ed estendono il loro contratto negli USA fino al 2025

Questa modifica estende la durata del contratto fino a dicembre 2025 e aggiorna alcuni termini per consentire a Santander Consumer di ricoprire un ruolo complementare alla società finanziaria captive di Stellantis, recentemente lanciata, Stellantis Financial Services US.

“Santander Consumer è stato il principale fornitore di servizi finanziari per Stellantis dal 2013”, ha affermato Mahesh Aditya, CEO della società. “Mentre Stellantis ha annunciato nel 2021 la formazione del proprio braccio finanziario captive, la nostra azienda e il gruppo automobilistico hanno continuato a godere di un rapporto di lavoro reciprocamente vantaggioso. Siamo lieti di estendere formalmente la nostra partnership e non vediamo l’ora di continuare ad aiutare Stellantis ad avere successo”.

“Santander Consumer è un partner forte per Stellantis da molti anni”, ha affermato Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer di Stellantis. “Siamo orgogliosi che SC continui a essere un partner privilegiato, poiché facciamo crescere Stellantis Financial Services US in un prestatore vincolato a servizio completo, offrendo un’ampia gamma di opzioni di finanziamento per soddisfare le esigenze dei nostri clienti”. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questo importante accordo che è stato appena annunciato dalle due aziende per quanto concerne gli Stati Uniti.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: in Serbia il gruppo automobilistico ha appena confermato la produzione di un nuovo modello di Fiat a partire dal 2024

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!