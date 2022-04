Ferrari 328 GTS: non si ferma al semaforo rosso e… [VIDEO]

Assistere in presa diretta (o attraverso un filmato, come in questo caso) fa sempre un certo effetto. Se una delle auto coinvolte è, però, una Ferrari, oltretutto del passato, ecco allora che il dispiacere provato è ancora più forte. Grazie al cielo, il sinistro visibile nel video condiviso qui sotto non ha generato gravi conseguenze per quanto riguarda il conducente. Tuttavia, la Ferrari 328 GTS protagonista dell’accaduto ha rimediato dei seri danni.

Ferrari 328 GTS: gravi danni dopo lo scontro con un pick-up

Nel filmato, girato in Canada, la supercar del Cavallino avrebbe evitato di fermarsi con il semaforo rosso. Una condotta, ovviamente, contraria al Codice della Strada pagata a caro prezzo. La Ferrari 328 GTS avrebbe proseguito la marcia, finendo per essere travolta e in parte schiacciata da una Chevrolet Silverado. Il pick-up non ha lasciato scampo al bolide di Maranello: il mezzo ha subito danneggiato il cofano anteriore, fermandosi nell’immediato in seguito allo scontro.

A riprendere l’impatto, la dashcam di un’altra vettura ferma al semaforo sul fronte opposto. Nonostante un veicolo copra parzialmente la visuale, la clip mostra come tutte le macchine in quella direzione fossero ferme mentre la Ferrari 328 GTS ha sfrecciato diritto, senza badare allo stop.

Da lontano pare che il guidatore non abbia nemmeno accennato la frenata. A ogni modo, viste le condizioni sopra descritte, risulta complicato stabilire quale sia stata la ragione esatta, rea di provocare lo sfortunato epilogo per il proprietario della supercar. Sulla base delle informazioni raccolte e diffuse da Carscoops, l’uomo al volante gestisce la campagna elettorale dell’attuale presidente dell’Ontario. Appassionato di motori, aveva da poco comprato la Ferrari 328 GTS.

Forse l’esemplare con otto cilindri non era nemmeno dotato del sistema antibloccaggio. Se così fosse, il conducente potrebbe non essere riuscito ad arrestare il veicolo in tempo utile, complice pure la scarsa aderenza causa pioggia. Oppure è magari derivato da una semplice distrazione.

Qualunque siano state le dinamiche, la Ferrari 328 GTS è andata in parte distrutta. Non proprio un momento da incorniciare per il neo ferrarista, che sarà tenuto a risarcire il proprietario della Silverado e a sobbarcarsi le ingenti spese per provare a riparare il suo gioiello.

