Fiat 147: come potrebbe essere oggi [RENDER]

Sorella sudamericana della 127, la Fiat 147 vanta un lungo e luminoso passato. Correva il 1976 quando il primo esemplare uscì dallo stabilimento della Casa sito nella città di Betim, in Brasile. La peculiarità principale fu che introdusse un motore a etanolo anziché il comune benzina. In questo fu una pioniera assoluta e non è, perciò, un’esagerazione se la definiamo una pietra miliare nella storia del marchio. Se la compagnia gode oggi della leadership commerciale in quelle zone, un contributo significativo lo ha dato tale vettura. La nuova Fiat 147 si prefigge di essere una specie di reinterpretazione del modello fabbricato quasi mezzo secolo fa in chiave moderna.

Nuova Fiat 147: l’interpretazione in chiave moderna di un artista digitale

Per celebrarne il mito, su YouTube è stato pubblicato un video render dove l’autore prova a immaginare quale sembianze assumerebbe la Fiat 147 laddove il marchio italiano stabilisse di reintrodurla in segno di gratitudine, mista ad autocelebrazione, in Brasile. L’opera condivisa attraverso il filmato è di Car Projects Design.

Partendo dallo spirito con il quale fu introdotta, il designer e artista digitale ha tratto ispirazione dall’attuale corso del marchio. Le new entry della gamma hanno influenzato nello stile la Fiat 147 impressa su tela. Il virtuoso esperto della CGI si è lasciato trasportare dalla fantasia, arrivando al risultato qui visibile. Nel caso in cui il Lingotto stabilisse di riproporla in una veste contemporanea, la soluzione sarebbe pure contemplabile.

Di certo consiste in un’idea accattivante, perfetta per solleticare i nostalgici. Le probabilità di realizzazione? Ahimè, poche. In ottica futura il Costruttore difficilmente vaglierà sul serio l’ipotesi. Difatti, anche in Brasile sembrano ormai dettare tendenza i suv e crossover. A tal proposito, da poco si sono sparse le indiscrezioni a proposito di un Fiat Argo in abito da crossover per la sua seconda generazione. Ciononostante, non è da scartare a priori l’eventualità che, in vista dei 50 anni di attività in Brasile, il gruppo Stellantis disponga di proporre una nuova Fiat 147.

Magari una serie a tiratura limitata. L’ideale per tastare la propensione della clientela target di valutarne l’acquisto, mediante un investimento non troppo ingombrante. Senza commettere l’errore di fare il passo più lungo della gamba, ci sarebbe comunque modo di accertare il pensiero dell’attuale generazione di automobilisti. E non dimentichiamo che le limited edition piacciono parecchio al pubblico attuale. Nel mentre, si sta scatenando lo stupore generale il tentativo di un conducente, intento a eseguire un trasloco con la sua 147 (il video è diventato virale in poche ore). Una follia che, fortunatamente, non ha scaturito gravi conseguenze.

