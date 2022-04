Fiat 147, follia in Brasile: il video diventa virale

Il video che qui sotto andremo a condividere ci ha messo davvero poco per diventare virale sui social. E non appena lo vedrete ne capirete il motivo. Le immagini, davvero scioccanti, mostrano una Fiat 147 del 1979, la sorella brasiliana della 127, caricata manco fosse un camion!

Fiat 147: scena surreale in Brasile

La piccola berlina a due volumi è stata utilizzata per un trasloco che avrebbe messo a disagio pure un veicolo di dimensioni ben maggiori. Difatti, il proprietario ha piazzato sul tetto della vettura un frigorifero, una lavatrice, un forno e non solo. Come la macchina abbia retto l’enorme peso nessuno lo sa. Il “siparietto” ha colto di sprovvista pure i passeggeri di un altro mezzo, uno dei quali ha filmato l’accaduto, tra risate e battute.

Teatro dei fatti, la città di Barreiros, in Brasile. Qui il “tipo della Fiat 147” ha suscitato l’interesse generale, pronto a monopolizzare le attenzioni. Strano ma vero, l’utilitaria pare aver sostenuto discretamente gli immani sforzi ai quali è stata sottoposta. Ciononostante, la pila di elettrodomestici e pezzi d’arredo accatastati fra di loro avrebbe potuto creare seriamente seri disagi. Insomma, c’è da tirare un sospiro di sollievo, perché la situazione rischiava di prendere davvero una brutta piega. Il filmato, in grado di strappare un sorriso (o forse anche più di uno), non fa venire meno il guidatore alle sue responsabilità.

Il comportamento è da censurare in maniera severa e senza obiezioni: da una parte viola il codice della strada, dall’altra pone a repentaglio l’incolumità generale. Nel momento di immettersi sulla rete viaria, sarebbe opportuno usare il buon senso, evitando simili “bravate”. Probabilmente, il conducente non disponeva di abbastanza risparmi per interpellare una ditta specializzata. Ciò, comunque, non lo giustifica e non lo solleva dalle colpe. Lo scarso riguardo palesato è da condannare in toto e, al di là dell’ilarità suscitata, auspichiamo che a nessuno scatti l’istinto di emulazione.

