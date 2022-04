Fiat Toro è il pickup compatto più venduto in Argentina

Nel primo trimestre del 2022 in Argentina Fiat Toro è risultata essere il pickup compatto più venduto. Questo nonostante le immatricolazioni siano diminuite del 25,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Dunque per Fiat c’è stato un calo abbastanza marcato nelle vendite del suo modello.

Nel primo trimestre del 2022 è Fiat Toro il pickup più venduto in Argentina

Nonostante ciò, le 1.259 immatricolazioni ottenute finora sono sufficienti per garantire al modello di essere di gran lunga il pick-up compatto più venduto in Argentina, al di sopra del Ford Maverick (194 vendite) e del Renault Duster Oroch che non riesce nemmeno ad entrare nella top 50 del mercato auto globale del paese latino americano.

Sempre a proposito di Fiat Toro, ricordiamo che la principale casa automobilistica italiana ha tutto pronto per il lancio del nuovo Toro Ranch in Argentina. Si tratta di una versione che si aggiungerà alla gamma del pickup e coesisterà con le versioni Freedom, Volcano e Ultra. Il nuovo Fiat Toro Ranch è “un veicolo basato sulla versione Volcano che aggiunge maggiore raffinatezza e completa la gamma del veicolo”, ha commentato la casa automobilistica italiana.

Questa variante è dotata di un sistema multimediale touchscreen da 10,1 pollici, griglia anteriore differenziata, sistemi avanzati di assistenza alla guida (frenata autonoma di emergenza, avviso di cambio corsia e regolazione automatica dei fari), specchietti esterni cromati, modanature laterali specifiche, barra di protezione cristalli, protezione laterale cromata bar, predellini cromati e sedili in pelle con finiture esclusive in tonalità marrone.

Si spera naturalmente che con questa aggiunta Fiat Toro possa consolidare la sua posizione di leader del mercato dei pickup compatti e possa recuperare il terreno perso rispetto allo scorso anno.

Ti potrebbe interessare: Fiat 500 Elettrica: debutta la nuova versione La Prima by Bocelli

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!