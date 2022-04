Binotto felice di vedere Porsche e Audi in F1

Presto la Formula 1 potrebbe accogliere nuove importanti case automobilistiche. Nei giorni scorsi si è saputo che Audi e Porsche potrebbero presto approdare nella massima competizione automobilistica. Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, si dice felice di vedere Porsche e Audi vicine ad unirsi alla Formula 1 nel 2026, quando il regolamento sui motori subirà una revisione significativa.

Binotto: il team principal della Ferrari è contento dell’interessamento alla F1 di Porsche e Audi

La Formula 1 ha lavorato duramente per rendersi più attraente per i produttori limitando la complessità degli attuali sistemi di motori ibridi rendendoli più convenienti, incluso l’abbandono dell’MGU-H. Porsche e Audi sembrano ora pronte a firmare, con la direzione del Gruppo Volkswagen che ha votato a favore della mossa in un incontro a Wolfsburg in Germania, all’inizio di questo mese, anche se alcuni dettagli restano da chiarire.

Binotto si è aggiunto all’accoglienza positiva da parte dei suoi colleghi capi squadra Christian Horner e Toto Wolff, dicendo ai media questa settimana: “Siamo molto felici che Porsche e Audi si uniscano alla F1.” Ma Binotto ha anche affermato che c’era molto lavoro davanti a loro per essere pronti in tempo per la riunione del World Motor Sport Council di giugno che prenderà in considerazione le nuove normative sui motori. “È fantastico per lo sport, è fantastico per la F1 ed è fantastico per noi competere con questi marchi”.

Anche il team principal dell’Alfa Romeo Frédéric Vasseur ha concordato e ha affermato che i nuovi regolamenti rappresenterebbero “una mega spinta enorme” per la F1. “Tre anni fa eravamo preoccupati per il futuro, perché non avevamo abbastanza fornitori di motori”, ha aggiunto. “Ora hai uno o due nuovi marchi in arrivo, e quindi sarebbe una cosa ottima”.

Ti potrebbe interessare: Ferrari-Sainz, rinnovo vicino: tutti i dettagli e il perché dei rinvii

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!