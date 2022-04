Alfa Romeo: Vasseur ottimista per il GP di Emilia-Romagna

Alfa Romeo F1 Team Orlen ha iniziato bene il campionato di F1 2022. La scuderia del Biscione dopo tre Gran Premi si trova al sesto posto nella classifica costruttori di F1 2022. Il team svizzero è riuscito a scalzare Haas. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla solida prestazione di Valtteri Bottas sin dall’inizio del campionato. Anche il rookie di questa stagione, Guanyu Zhou, ha contribuito a fare punti.

Alfa Romeo: Vasseur ottimista in vista del prossimo GP

Bottas ha concluso regolarmente la gara tra i primi 10, fatta eccezione per la serie GP dell’Arabia Saudita. Il pilota finlandese si è assicurato il sesto posto in Bahrain, ma non è riuscito a concludere il GP di Jeddah. In Australia l’esperto pilota finlandese è giunto ottavo.

Nel frattempo, Guanyu Zhou, che ha appena debuttato in Formula 1, è ancora in fase di apprendimento. Tuttavia, il pilota cinese è stato in grado di ottenere un punto nel primo GP della F1 2022, il GP Bahrian. Nelle due serie successive, è quasi entrato nella zona punti (finendo P11).

Esaminando i risultati ottenuti dai due piloti, il boss dell’Alfa Romeo Frederic Vasseur ha poi confrontato i risultati delle tre gare. Il fatto di non essere arrivati alla Q3 nelle qualifiche del GP d’Australia è stata giudicata solo come una normale battuta d’arresto.

“La qualificazione non è andata bene. Penso che abbiamo sbagliato in Q2 e non siamo stati bravi in ​​Q1”, ha detto Vasseur. “Siamo sesti e il ritmo è fantastico. Il problema è che abbiamo perso molto tempo dietro Stroll”. “Ma a dire il vero sono contento della velocità dei nostri piloti. Sono anche contento del ritmo di Zhou. Sta andando molto bene”.

Sulla base di ciò che ha visto all’Albert Park, Vasseur ritiene che l’aggiornamento di alcune parti della vettura C42 aumenterà le prestazioni di Alfa Romeo F1 Team Orlen nelle prossime due gare. “Sono fiducioso per le prossime due gare. Abbiamo fatto un aggiornamento sulla pipeline. Sembra buono”, ha detto Vasseur che quindi sembra ottimista per il prossimo GP dell’Emilia-Romagna.

