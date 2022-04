Stellantis lancia il Chrysler store su Amazon

Il gruppo Stellantis ha già anticipato che vuole rilanciare il marchio Chrysler. Nelle scorse ore il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha dunque annunciato di aver lanciato il nuovo Chrysler Store di Amazon, offrendo centinaia di opzioni per autentici articoli con licenza ai fan del marchio americano.

“L’apertura del nostro negozio dedicato al marchio Chrysler su Amazon offre l’opportunità ai nostri proprietari, fan e follower negli Stati Uniti di acquistare i loro prodotti preferiti in più categorie e con un’esperienza online senza interruzioni”, ha affermato Kim Adams House, responsabile di tutti i marchi, licensing e merchandising di Stellantis in Nord America.

Stellantis apre lo store di Chrysler su Amazon

“Le collezioni del marchio Chrysler offriranno la possibilità di acquistare una varietà di prodotti dall’abbigliamento per la famiglia, al merchandising e agli accessori vintage”. Il Chrysler Store di Amazon offre abbigliamento per uomo, donna e bambino, articoli per la casa, bicchieri e accessori.

Per immergere completamente i consumatori in tutto ciò che riguarda il marchio, il negozio Chrysler Amazon presenta tre distinte collezioni di merchandising che includono:

Van Life – La collezione di merchandising Van Life è dedicata allo stile di vita dei furgoni che accompagna la Chrysler Pacifica. La collezione presenta articoli luminosi e giocosi per mamme, papà e bambini, insieme ad accessori funzionali per i pendolari quotidiani e i lunghi viaggi su strada. Ha molteplici approcci di progettazione grafica che possono essere visti attraverso molte categorie di prodotti, come bicchieri, abbigliamento, giochi e accessori per telefoni.

Collezione 300 – La Collezione 300 presenta le prestazioni e l’artigianato dettagliato che accompagnano la Chrysler 300. La merce mostra l’elegante griglia 300 alata e il badge 300S su magliette, felpe con cappuccio, felpe e accessori per telefoni.

Heritage Collection – La Heritage Collection cura merchandising e accessori unici per ogni appassionato di storia Chrysler per mostrare il loro orgoglio e apprezzamento per l’innovazione. Combina prodotti originali e autentici con licenza in più categorie di prodotti, dalla segnaletica e coperte agli accessori, con marchi del passato del brand di Stellantis.

