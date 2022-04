Stellantis &You e Fidcar annunciano partnership

Arrivano interessanti novità per il gruppo Stellantis. FIDCAR, start-up appartenente al gruppo MotorK, leader delle soluzioni SaaS 1 per la distribuzione Automotive nella regione EMEA (quotata ad Amsterdam Euronext) e Stellantis &You, Sales and Services annunciano la conclusione di un accordo commerciale nell’ambito del marketing predittivo post-vendita, mettendo l’intelligenza artificiale al servizio di una relazione su misura con il cliente.

Stellantis &You e FIDCAR: per il marketing predittivo post-vendita

Il marketing predittivo post vendita è uno strumento pensato per proporre al cliente offerte confezionate individualmente, in modo mirato, al momento giusto, corrispondenti allo stato del suo veicolo e alle sue effettive esigenze di manutenzione. In pratica, la soluzione di marketing predittivo post vendita si basa su due mattoni tecnologici:

– La soluzione FIDCAR Predict, una piattaforma di intelligenza artificiale che permette di prevedere e proporre in tempo reale offerte post vendita perfettamente adattate alle esigenze dei clienti.

– L’applicazione mobile “FIDCAR Check”, sviluppata in collaborazione con Stellantis &You, Sales and Services. Quest’ultimo permette di arricchire notevolmente il database che alimenta in dati la piattaforma FIDCAR Predict, e di conseguenza di migliorare la pertinenza e la qualità dei suoi risultati.

Per sviluppare e testare questo strumento di marketing predittivo post-vendita con un approccio incentrato sul cliente e sull’utente, è stata condotta una fase di test e co-sviluppo per quasi un anno all’interno della concessionaria Stellantis &You Villeneuve-d’Asc (agglomerato di Lille).

Alla luce delle metriche risultanti da questa fase di test in termini di soddisfazione del cliente e ROI, Stellantis &You, Sales and Services e FIDCAR hanno deciso di trasformare questo “proof of concept” (POC) in un accordo globale. L’impostazione di marketing predittivo post vendita risultante da questo esperimento sarà implementata in tutte le concessionarie europee di Stellantis & You, Sales and Services entro la fine del 2022.

