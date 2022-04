Fiat Toro: ad aprile aumentano i prezzi in Brasile

Il Fiat Toro è uno dei modelli sicuramente più importanti proposti dalla casa automobilistica torinese in Brasile. Tuttavia, ad aprile, il pick-up ha ricevuto un aumento di prezzo di oltre 8000 R$. Adesso, il pick-up unibody di fascia media del marchio italiano arriva a costare ben oltre 200.000 R$ nelle versioni diesel.

Con il motore GSE Turbo da 1.3 litri da 180 CV con alimentazione a benzina e 185 CV con etanolo e 270 Nm di coppia massima, il Toro Endurance è passato da 135.019 R$ (26.438 euro) a 138.390 R$ (27.098 euro), quindi un aumento di 3371 R$ (660 euro).

Fiat Toro: il nuovo pick-up ha ricevuto un aumento di prezzo ad aprile

Nella versione Freedom, il prezzo è passato da 146.005 R$ (28.589 euro) a 149.690 R$ (29.311 euro), con un aumento di 3685 R$ (721 euro). La variante Volcano, invece, è aumentata di 4026 R$ (788 euro), passando da 159.764 R$ (31.283 euro) a 163.790 R$ (32.072 euro). Con il motore diesel Multijet da 2 litri da 170 CV e 350 Nm, il Fiat Toro, nella versione Freedom, adesso costa 187.090 R$ (36.634 euro) da 179.844 R$ (35.215 euro), quindi con aumento di 7246 R$ (1418 euro).

Nel caso della versione Volcano, il prezzo è passato da 193.648 R$ (37.918 euro) a 201.390 R$ (39.434 euro), quindi con un incremento di 7742 R$ (1515 euro). Il Toro Ranch adesso costa 208.990 R$ (40.922 euro) anziché 200.894 R$ (39.337 euro), quindi con un aumento di 8096 R$ (1585 euro). Infine, il Fiat Toro Ultra è passato da 203.012 R$ (39.752 euro) a 211.190 R$ (41.353 euro), con un aumento di 8178 R$ (1601 euro).

Ricordiamo che il pick-up viene fornito con un cambio automatico Aisin a 6 marce abbinato al T270 1.3 mentre il diesel 2.0 è abbinato a una trasmissione ZF 9HP a 9 rapporti con la trazione integrale disponibile come optional. Dopo aver abbassato il prezzo grazie alle agevolazioni offerte dal governo brasiliano, il Fiat Toro è tornato ad essere più costoso.

Di seguito riportiamo i prezzi nello specifico:

Toro Endurance 1.3 Turbo Flex AT6: R$ 138.390 (anziché R$ 135.019)

Toro Freedom 1.3 Turbo Flex AT6: R$ 149.690 (anziché R$ 146.005)

Toro Volcano 1.3 Turbo Flex AT6: R$ 163.790 (anziché R$ 159.764)

Toro Freedom 2.0 Diesel AT9 4×4: R$ 187.090 (anziché R$ 179.844)

Toro Volcano 2.0 Diesel AT9 4×4: R$ 201.390 (anziché R$ 193.648)

Toro Ranch 2.0 Diesel AT9 4×4: R$ 208.990 (anziché R$ 200.894)

Toro Ultra 2.0 Diesel AT9 4×4: R$ 211.190 (anziché R$ 203.012)

