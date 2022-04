Opel Corsa: stop ai motori diesel nel Regno Unito

Opel Corsa dice addio al diesel nel Regno Unito. La vettura della Casa del Fulmine (il brand viene chiamato Vauxhall oltremanica) non è più ordinabile nella versione a gasolio. Il provvedimento applicato nelle ultime ore lascia il modello a tre o a cinque porte più venduto della compagnia solo con unità a benzina, oltre a un propulsore al 100 per cento elettrico, ovvero la Opel Corsa-e.

Opel Corsa: le opzioni diesel spariscono dalla gamma britannica

L’annuncio conclude pure una lunga serie di 35 anni di produzione con unità diesel. Nel 2021, ha rappresentato appena l’1,4% delle immatricolazioni della Corsa in Gran Bretagna, un decimo del volume registrato dalla Corsa-e.

Le soluzioni confermate della Opel Corsa sono quelle a benzina da 1,2 litri con 74 CV e 99 CV ed elettrica a batteria da 134 CV.

Il crossover Vauxhall Mokka, che ricorre alla medesima architettura CMP della Corsa, continua ad annoverare il diesel, così come il crossover Peugeot 208 e Peugeot 2008.

Anche la Crossland, la Grandland e la Insignia sono tuttora contemplate con un motore diesel, in aggiunta alla gamma Astra in arrivo.

A tal riguardo, un portavoce di Vauxhall ha spiegato la mossa compiuta. La Opel Corsa si basa su una piattaforma multi-energia, proponendo alla clientela le versione maggiormente in linea con le esigenze espressa. La società si è assunta l’impegno di completare la transizione elettrica dal 2028. E per tagliare il traguardo prefissato rivedranno di volta in volta la loro offerta di sistema di alimentazione.

Giusto una settimana fa, l’ultima Vauxhall Astra è uscita dalla catena di montaggio di Ellesmere Port del marchio del gruppo Stellantis, mentre la struttura è in evoluzione per trasformarsi in un centro di fabbricazione esclusiva di mezzi alla spina. Diversamente dalla controparte british, Opel Corsa viene ancora oggi commercializzata nel Vecchio Continente nella declinazione a gasolio. In Italia, per esempio, la popolare autovettura del sito tedesco, è disponibile con motore 1.5 diesel da 102 cavalli.

