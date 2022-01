Stellantis dice addio all’ex CEO di Vauxhall

Addio doloroso per il gruppo Stellantis. Dopo 45 anni si ritira Stephen Norman che per 3 anni è stato amministratore delegato del marchio Vauxhall. Il dirigente che è andato in pensione nelle scorse ore dopo una lunga carriera, ultimamente ricopriva il ruolo di vicepresidente senior per le vendite, l’assistenza post-vendita e il marketing di Vauxhall-Opel in tutto il mondo. Al suo posto come CEO Stellantis ha nominato Paul Willcox, ex dirigente di Nissan.

Nel suo attuale ruolo gli succederà Florian Huettl, che attualmente dirige le vendite e il marketing per i mercati europei, in particolare.

Dopo aver iniziato come tirocinante presso British Leyland, Norman ha trascorso più di sette anni come direttore marketing presso Rover France, prima di un periodo di otto anni in diverse posizioni dirigenziali presso Volkswagen.

Il dirigente ha continuato a lavorare in posizioni di marketing senior presso Fiat e presso il Gruppo Renault, prima di passare a PSA, guidando infine le operazioni di vendita e marketing di Vauxhall-Opel sotto la sua nuova proprietaria Stellantis.

Norman ha contribuito a riportare l‘attività di Vauxhall alla redditività dopo 20 anni di perdite, il tutto durante la pandemia di Covid-19. Questo rimane probabilmente il suo successo più grande in una carriera comunque ricca di soddisfazioni.

Ricordiamo infine che Stellantis deve a Norman di aver ideato un piano in cinque punti per aiutare a riportare l’azienda al successo nelle vendite e al profitto sostenibile. Questo piano includeva l’aumento delle vendite di veicoli commerciali leggeri e la riduzione delle pre-immatricolazioni per evitare di tagliare i margini.

