Alfa Romeo F1, Zhou: “Che rabbia per il finale”

L’Alfa Romeo Sauber ha messo nel forziere quattro punti pesanti sul circuito di Melbourne all Gran Premio d’Australia, con Valtteri Bottas che ha chiuso in ottava posizione dopo una gara avvincente. Il compagno di paddock, Guanyou Zhou, ha sfiorato la top 10. Autore di una notevole rimonta, il cinese, alla stagione d’esordio in Formula 1, ha terminato undicesimo, a poco più due secondi dalla zona ambita.

Il bottino complessivo sale a 13 punti, con la compagine attualmente in sesta posizione nel campionato costruttori. Tuttavia, bisogna essere consci che il ritorno della Mercedes e l’improvvisa risalita di McLaren hanno messo il team svizzero in difficoltà. Fino ad ora capace di sgomitare per un piazzamento alle spalle di Red Bull e Mercedes, la gara andata in scena ha opposto parecchi ostacoli lungo il cammino.

Frédéric Vasseur: il punto del team principal di Alfa Romeo F1

Intervenuto nella conferenza stampa post gara, il team principal di Alfa Romeo F1, Frédéric Vasseur, ha dichiarato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Aggiudicarsi quattro punti con un altro arrivo nella top 10 crede sia un risultato davvero positivo, soprattutto in risposta al precedente Grand Prix. Difatti, nessuno dei due alfieri di casa era riuscito a salvare la giornata a Jeddah, in Arabia Saudita.

Secondo Vasseur la compagine ha svolto oggi un lavoro soddisfacente, in ardue circostanze. Il momento in cui la Safety Car ha compiuto il proprio ingresso non era ideale ed è costato la posizione in pista, specialmente per Zhou. Le situazioni esterne hanno notevolmente influito sul rendimento. Oltretutto, sono rimasti impantanati in un paio di trenini Drs che hanno complicato la progressione. Dunque, si sono dovuti dare parecchio da fare per guadagnare il loro posto, nelle modalità peggiori. E grazie all’eccellente operato del collettivo ci hanno messo una pezza.

Ci sono riusciti, e sono andati vicini ad avere di nuovo due auto a punti. È la prova che stanno andando nella direzione giusta, ha aggiunto Vasseur. I complimenti pensa vadano fatti all’intero gruppo, in grado di unire le forze per andare dritti all’obiettivo. Adesso hanno l’opportunità di concentrarsi sul Gran Premio di Imola per portare avanti la battaglia per un buon piazzamento nel campionato costruttori, ha concluso il team principal.

Attualmente Alfa Romeo presidia la sesta posizione della graduatoria, di un punto davanti ai “cugini” della Haas, l’altra squadra satellite della Ferrari, finora mattatrice incontrastata. Il trionfo di Charles Leclerc ha esaltato ulteriormente gli animi dei supporter della Rossa. Ma nemmeno i sostenitori del Biscione hanno di che lamentarsi. Anche per via della coraggiosa decisione di tentare un percorso di parziale indipendenza tecnica.

Valtteri Bottas: divertimento in pista

Le qualifiche avevano tolto il sorriso a Valtteri Bottas per l’interruzione della striscia positiva di 103 ingressi nella terza sessione (Q3). Partito dalla dodicesima posizione in griglia, il finlandese ha offerto l’ennesima solida prestazione, coronata dall’ottavo posto finale. Un piazzamento assolutamente onorevole, valso preziosi punti all’Alfa Romeo. L’ex alfiere della Mercedes ha lottato parecchio a centro gruppo durante i 58 giri del Gran Premio d’Australia, percorso lungo il circuito dell’Alberta Park. Coinvolto in duelli intensi con AlphaTauri, Aston Martin, Alpine e Haas, con il talento e l’esperienza si è aggiudicato un risultato positivo sia in ottica individuale sia per l’intera squadra.

Valtteri Bottas ha spiegato alla stampa di aver particolarmente gradito il GP odierno, con diverse bagarre dall’inizio alla fine. Ovviamente, l’aspetto principale è che hanno ottenuto dei punti, e ciò dipende dal buon lavoro svolto da ciascun componente della formazione. È contento delle decisioni strategiche prese sui pit stop e del fatto che hanno funzionato. Certamente – ha continuato – l’ala posteriore più sottile da carico inferiore, reo di penalizzarli ieri nelle qualifiche, si è rivelata essere la soluzione migliore in gara e li ha aiutati a compiere progressi. Sebbene nel breve termine abbiano pagato dazio, a posteriori ci hanno visto giusto.

Sul piano personale Bottas si è parecchio divertito, malgrado gli sia toccato lavorare sodo, spingendo in tutti i giri: adesso si augurano di avere occasione di continuare ad essere forti e migliorare. Sull’evoluzione della monoposto, Bottas ha preannunciato aggiornamenti in arrivo nei prossimi Grand Prix in calendario, così da essere in lotta per la zona punti in ogni fine settimana.

Alfa Romeo, Guanyu Zhou: rammarico per il finale

È chiamato a prendere le misure Guanyu Zhou. Il 22enne di Shanghai è tuttora in fase di rodaggio, pur dando risposte importanti. Difatti, è andato a un passo dalla seconda top 10 in tre GP. E avrebbe avuto la meglio se non fosse stato per l’azzardo della Williams con Alexander Albon, giunto decimo al traguardo per l’astuta mossa di fermarsi ai box al penultimo giro. Una scommessa ripagata, che ha lasciato Zhou a bocca asciutta.

Nel complesso, l’asiatico è orgoglioso della propria gara. Al tempo stesso, ha provato pure un po’ di frustrazione per aver visto evaporare i punti con un margine tanto ristretto. Il loro ritmo era buono, ma – ha sottolineato – hanno perso alcune posizioni con l’ingresso della Safety Car in pista e ciò ha reso la vita ben più difficile. Ha dato tutto sé stesso e spinto davvero molto in prossimità del traguardo, ma durante la lotta con Albon non aveva più gomma e non è così riuscito a rimanere davanti. Lo pneumatico fresco del rivale ha determinato l’esito.

Comunque, Guanyu Zhou sente vi siano degli aspetti incoraggianti dai quali proseguire. Anzitutto, hanno risolto il problema alla partenza e il GP è stato buono: riguardando i suoi primi tre round in Formula 1 può dire che il suo peggior piazzamento è stato 11°, perciò ha modo di continuare a costruire sul convincente avvio, mirando a maturare punti in ciascun appuntamento in calendario.

