GP d’Australia: ancora la Ferrari, con Leclerc, davanti a tutti

Il GP d’Australia premia, per la seconda volta in questa stagione 2022, Charles Leclerc e la Ferrari. Il monegasco del Cavallino Rampante agguanta quindi la quarta affermazione della sua carriera in Formula 1 in accordo con una gara decisamente perfetta, nella quale Charles ha messo in pratica anche il giro più veloce. Si può ammettere che questa Ferrari è ora in grado di lottare stabilmente per il Mondiale: la F1-75 è una monoposto che sa dire la sua e sembra essere, ad onor del vero, la migliore di questa nuova era intrapresa dal Circus.

Il successo di Charles Leclerc al GP d’Australia arriva in accordo con il secondo ritiro stagionale (in tre appuntamenti disputati fin qui) di Max Verstappen, con la Red Bull. L’olandese del team gestito da Chris Horner è stato infatti costretto a terminare la sua trasferta a Melbourne al 39esimo giro.

Va detto che Leclerc ha messo in pratica un fine settimana assolutamente perfetto in accordo con la pole position che era riuscito ad agguantare ieri, posizione dalla quale scattava oggi in gara. La nuova Ferrari F1-75 si è mostrata perfetta anche sul rinnovato tracciato dell’Albert Park, dimostrando ancora una volta di essere la monoposto più concreta del gruppo. Alle spalle di Charles Leclerc si è piazzata l’unica Red Bull giunta al traguardo, quella di un valido Sergio Perez che ha concluso ad oltre 20 secondi di distacco dal monegasco: si può ammettere che la prima forza di questa stagione è proprio la Ferrari, seguita da una Red Bull che deve ancora risolvere un manipolo di problemi che bloccano la sua ascesa. Al termine di questo appuntamento del GP d’Australia, Charles Leclerc rimane saldamente ancorato davanti a tutti nel Mondiale Piloti grazie a 71 punti raccolti, contro i 37 del secondo in classifica ovvero George Russell.

Al GP d’Australia la Ferrari si conferma la migliore del lotto

Se il podio è stato completato da George Russell, con la Mercedes, è mancato il guizzo di Carlos Sainz che è stato costretto a terminare anzitempo l’evento australiano. Il GP d’Australia non è stato quindi clemente nei confronti del madrileno della Ferrari: dopo una brutta partenza è finito in 14esima posizione, quindi finendo lungo nell’erba a seguito di una battaglia con Mick Schumacher si girava in testacoda concludendo la sua gara nella ghiaia.

Possiamo dire però che la Ferrari si conferma anche in Australia è si posiziona davanti a tutti anche nel Mondiale Costruttori, nonostante appunto il fatto che Carlos Sainz non abbia concluso l’appuntamento di Melbourne. La Scuderia si trova al vertice della classifica con 104 punti raccolti, contro i 65 di Mercedes e i 55 di Red Bull. La Rossa di Maranello appare seriamente imprendibile per tutti gli altri, compresa una Red Bull in crisi con gomme e power unit.

La terza piazza di George Russell con la Mercedes permette al giovane pilota della Stella di guadagnare il suo primo podio da pilota ufficiale del team di Toto Wolff: Russell si trova in seconda piazza nel Mondiale Piloti, ovvero davanti a Carlos Sainz, mentre il suo compagno di squadra Lewis Hamilton che ha chiuso in quarta piazza oggi il GP d’Australia è solamente quinto nella classifica riservata ai competitor.

Molto meglio rispetto a come era andata nei precedenti appuntamenti per McLaren. Il team di Woking è riuscito a piazzare Lando Norris in quinta piazza, seguito dall’idolo di casa Daniel Ricciardo che ha chiuso sesto. I due piloti della McLaren hanno preceduto Esteban Ocon, con la Alpine, e l’ottimo Valtteri Bottas ottavo con l’Alfa Romeo davanti a Pierre Gasly con l’AlphaTauri. La C42 si sta dimostrando abbastanza competitiva, tanto che dopo tre appuntamenti il team italo elvetico di Hinwil si trova in sesta piazza nel Mondiale Costruttori a sole 9 lunghezze dalla Alpine che lo precede.

Da segnalare la decima piazza finale di Alexander Albon con la Williams che ridà fiducia allo storico team d’oltremanica. Decisamente sottotono il ritorno in pista di Sebastian Vettel dopo lo stop forzato a causa della positività al COVID-19: il quattro volte Campione del Mondo ha impattato contro il muretto al 21esimo giro dopo una perdita di controllo in fase di accelerazione. Un ritiro che si somma a quello già visto durante le Libere. È undicesimo Guanyu Zhou con l’altra Alfa Romeo, seguito da Lance Stroll con l’Aston Martin: alle loro spalle, Schumacher, Magnussen, Tsunoda, Latifi e Alonso.

