Stellantis: il partner Mitsubishi conferma stop produzione in Russia

Mitsubishi Motors ha dichiarato venerdì di aver interrotto la produzione in uno stabilimento russo di furgoni a Kaluga che possiede con il gruppo Stellantis fino a nuovo avviso, unendosi ad altre importanti case automobilistiche che hanno interrotto le operazioni in Russia.

Mitsubishi conferma lo stop dello stabilimento Stellantis di Kaluga

Stellantis aveva dichiarato a fine marzo che avrebbe dovuto chiudere lo stabilimento di Kaluga in quanto stava per esaurire le scorte di componenti necessarie per la produzione dei suoi veicoli commerciali.

Non è però ancora chiaro se anche Stellantis ha interrotto le sue operazioni a Kaluga. La società, che aveva già sospeso tutte le esportazioni di auto in Russia e tutte le importazioni dalla Russia, per il momento non ha commentato le dichiarazioni del suo partner.

Il gruppo guidato dal CEO Carlos Tavares all’epoca aveva anche affermato che stava spostando la produzione di questi modelli nell’Europa occidentale e che stava anche bloccando i piani per ulteriori investimenti in Russia, mantenendo la produzione di furgoni a Kaluga solo per il mercato locale.

Le vendite di auto nuove in Russia sono diminuite del 62,9 per cento su base annua a marzo, contraendosi per il nono mese consecutivo, poiché il settore è alle prese con gravi carenze e aumenti dei prezzi innescati dal brusco calo del rublo e dalle interruzioni della logistica. Le prospettive per i prossimi mesi sembrano essere addirittura peggiore fino a quando la situazione rimarrà quella attuale.

Vedremo dunque se nelle prossime ore arriverà dal gruppo Stellantis la conferma ufficiale che la sua produzione presso lo stabilimento di Kaluga è stata definitivamente interrotta come comunicato nelle scorse ore dal suo partner nipponico.

