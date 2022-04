Fiat come Jeep: dice addio a benzina e diesel in Francia

Fiat imita Jeep e dice addio ai motori diesel e benzina in Francia. Nei giorni scorsi vi avevamo dato la notizia dello stop alla vendita di auto con motore a combustione per la casa automobilistica americana di Stellantis. Adesso arriva la conferma che anche la principale casa automobilistica italiana seguirà la stessa strada.

Fiat imita Jeep e dice stop alla vendita di auto con motori a combustione in Francia

Questa notizia riguarda solo i motori endotermici puri. Quindi questo significa che Fiat continuerà a vendere in Francia auto elettriche al 100 per cento e ibride. Si tratta di una notizia che probabilmente nei prossimi mesi diventerà sempre più frequente riguardo ad altri marchi e ad altri mercati.

Sembra ormai vicina la fine dell’endotermico almeno per quanto concerne l’Europa. L’Unione Europea ha previsto la fine dei motori termici per il 2035 ma molte case automobilistiche hanno deciso di anticipare l’addio come Fiat che dal 2025 lancerà solo auto con motore elettrico al 100 per cento e che per quella data avrà detto addio a diesel e benzina in tutto il continente.

Di recente Fiat ha lanciato le versioni ibride di 500X e di Tipo. In questa maniera ad eccezione di 500L che non viene più venduta in Francia e che presto uscirà di scena, tutte le auto della sua gamma hanno versioni elettrificate. Quindi le vendite di tutti i modelli della principale casa automobilistica italiana continueranno in Francia senza problemi.

Ricordiamo che di recente Fiat ha confermato che in futuro la sua gamma sarà totalmente elettrica dal 2027. Inoltre saranno sempre 5 i modelli in gamma. Con la futura famiglia Panda che prevede due vetture nel segmento B del mercato la principale casa automobilistica italiana mira a diventare una sorta di Tesla del Popolo democraticizzando le auto elettriche grazie a modelli dal rapporto qualità prezzo simile a quello delle auto combustione. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno nelle prossime settimane a proposito del brand automobilistico facente parte del gruppo Stellantis.

