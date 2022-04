Sainz: “Sono fiducioso nella capacità di sviluppo della Ferrari”

Carlos Sainz e la Ferrari sono consapevoli che la chiave di quest’anno in F1 sarà lo sviluppo delle monoposto. Lo spagnolo vede la squadra forte sotto questo aspetto, anche se ammette di essere rimasto colpito dalla vettura che sia la Mercedes che la Red Bull sono state in grado di realizzare mentre lottavano per il titolo lo scorso anno.

Carlos Sainz è fiducioso sullo sviluppo della sua monoposto

Una delle sfide introdotte dalla Formula 1 è l’handicap aerodinamico. Consiste nel concedere alle squadre più o meno ore nella galleria del vento a seconda della loro posizione nel Campionato del Mondo. Carlos Sainz riconosce di essere sorpreso dall’auto che sia la Red Bull che la Mercedes sono state in grado di realizzare quest’anno nonostante abbiano meno ore di loro e siano state immerse nella battaglia per i titoli 2021.

Pertanto, non esclude nessuna di queste due squadre per quest’anno. “Dimostra solo che sono due squadre molto solide che si esibiscono a un livello incredibile e in qualsiasi momento della stagione possono presentarsi ed essere forti concorrenti”, ha aggiunto il pilota spagnolo che presto potrebbe ufficializzare il suo rinnovo con la Ferrari.

Carlos Sainz è convinto che la Ferrari abbia progettato una grande macchina e che abbia i mezzi per evolverla nella giusta direzione, qualcosa che sarà fondamentale nella battaglia di quest’anno. La Scuderia, infatti, sta già preparando il suo primo pacchetto di miglioramenti per Imola. Vedremo dunque se la scuderia del cavallino rampante riuscirà a mantenere il livello mostrato nei primi 2 Gran Premi della stagione anche per il resto delle gare. Questo già a cominciare dal Gran Premio dell’Australia che si correrà nel circuito di Melbourne nel prossimo week end.

