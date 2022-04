Vendite Alfa Romeo: 1° trimestre negativo in Italia, cresce lo Stelvio

Il primo trimestre del 2022 si chiude con il segno meno per le vendite di Alfa Romeo in Italia. Il marchio, in attesa del debutto ufficiale dell’Alfa Romeo Tonale, continua a registrare risultati molto negativi anche se, come vedremo di seguito, lo Stelvio se la cava bene riuscendo chiudere il trimestre con vendite in crescita rispetto a quanto fatto registrare lo scorso anno. Ecco i dati completi raccolti da Alfa Romeo al termine dei primi tre mesi dell’anno in corso in Italia:

Vendite Alfa Romeo in Italia: il primo trimestre si chiude con un -29%

Non sorprende il nuovo calo di vendite di Alfa Romeo in attesa del rilancio con il debutto dell’Alfa Romeo Tonale e dei nuovi modelli. La casa italiana ha chiuso il mese di marzo con un totale di 812 unità vendute facendo segnare un calo del 34.4% rispetto ai dati raccolti nel marzo dello scorso anno. Per Alfa Romeo, questo dato si traduce in una quota di mercato dello 0.68%. Il risultato è vicino a quello fatto registrare dal mercato delle quattro ruote italiano. Come abbiamo già visto, infatti, il mercato auto ha registrato un calo pauroso a marzo.

Per quanto riguarda il primo trimestre del 2022, invece, Alfa Romeo chiude con 2.155 unità vendute in Italia. Il dato è, anche in questo caso, molto negativo. Il marchio, infatti, ha registrato un rallentamento delle vendite del -29,2% nel confronto con i dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. La quota di mercato è dello 0,64%. Alfa Romeo fa leggermente peggio rispetto al resto del mercato italiano che chiude il trimestre con un calo del 24.4% e con oltre 100 mila unità vendute in meno rispetto allo scorso anno.

Alfa Romeo Stelvio: primo trimestre positivo per il SUV

In netta contro-tendenza rispetto al resto del mercato, l’Alfa Romeo Stelvio riesce a chiudere il primo trimestre del 2022 in positivo. Il SUV della casa italiana ha registrato un mese di marzo con un totale di 738 unità vendute, in leggero calo rispetto alle 763 unità vendute a marzo 2021. Il dato del trimestre è però in crescita. Alfa Romeo ha venduto 1.850 unità di Stelvio nel corso dei primi tre mesi del 2022 registrando un miglioramento del +4% rispetto al primo trimestre dello scorso anno.

Il risultato ottenuto dallo Stelvio fa ben sperare per il futuro. Il D-SUV è oramai l’unico modello della gamma Alfa Romeo in grado di garantire vendite significative. In attesa del debutto dell’Alfa Romeo Tonale, che inizierà ad avere un impatto sulle vendite del marchio probabilmente dal prossimo trimestre, i dati dello Stelvio fanno ben sperare per il prossimo futuro. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.

