Ferrari ha la migliore coppia di piloti di F1 secondo Elkann

Il presidente della Ferrari John Elkann ha dichiarato nelle scorse ore che la scuderia italiana ha la migliore coppia di piloti in Formula 1. Entusiasta per il buon inizio di campionato della scuderia di Maranello, il rampollo della famiglia Agnelli ha elogiato Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il Presidente di Stellantis ha affermato che come dimostra questo inizio di campionato del mondo di Formula 1 il team del cavallino rampante in questo momento ha la miglior coppia di piloti del mondo.

Ferrari: per John Elkann ha la coppia migliore di piloti in F1

Elkann lo ha detto in una lettera agli azionisti di Exor, la holding della famiglia Agnelli. Dopo aver sofferto nelle passate stagioni, la Ferrari è riuscita a vedere i suoi due piloti sul podio nelle prime due gare del 2022. Nel campionato costruttori, ad esempio, la squadra italiana ha preso 78 punti sugli 88 a disposizione. Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha seguito un ragionamento simile a quello di Elkann e ha confermato in un’intervista alla rivista “Autosport” che Leclerc è in grado di essere campione del mondo.

Il numero uno del team Ferrari ha dichiarato che Leclerc ha molto talento e dimostra di avere grandi capacità. Binotto ha anche aggiunto che quello che sta facendo per loro non è una sorpresa ed è sicuro che il monegasco sarà capace di combattere per la vittoria finale del mondiale nel corso di questa stagione. Ricordiamo infine che la categoria principale del motorsport mondiale tornerà nel weekend dell’8 e 10 aprile per il Gran Premio d’Australia che si correrà nel circuito di Melbourne.

Ricordiamo che Charles Leclerc è ancora legato al team di Maranello fino al 2024, mentre Carlos Sainz, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, firmerà presto un impegno più lungo e migliorato.

Ti potrebbe interessare: Mirafiori: fissato nuovo incontro tra John Elkann, Carlos Tavares ed enti locali

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!