Bottas: Alfa Romeo ha un leggero vantaggio su Alpine

Valtteri Bottas ritiene che l’Alfa Romeo al momento sia leggermente più avanti dell’Alpine. Il pilota finlandese è rimasto soddisfatto delle prestazioni della sua monoposto C42 fino al ritiro a Jeddah e sostiene che lottare contro la squadra francese ad inizio stagione sia per loro un bene.

Alfa Romeo in leggero vantaggio su Alpine secondo Valtteri Bottas

Bottas sostiene che al momento Alfa Romeo sia un po’ più avanti dell’Alpine e questa è un’ottima notizia per loro. Gli uomini di Hinwil hanno fatto un passo avanti rispetto alle ultime due stagioni e si sono confermati ancora una volta una delle squadre di punta tra i team di seconda fascia, come lo erano stati a fine 2018 e nella prima metà del 2019.

Bottas ribadisce che se non avesse avuto quel problema di surriscaldamento al motore avrebbe lottato per il sesto posto e avrebbe superato le Alpine. Inoltre l’ex compagno di squadra di Lewis Hamilton ha pure detto che apprezza molto le nuove monoposto di Formula 1 che rendono più facili i sorpassi e quindi aumentano notevolmente lo spettacolo in pista.

Per quanto riguarda invece la lotta tra compagni di squadra in Alpine, Bottas rimarca che è positivo che dal muro abbiano avuto il via libera per competere tra loro. Tra due weekend ci sarà il Gran Premio di Australia e la speranza per Alfa Romeo è quella di tornare con entrambe le monoposto in zona punti come avvenuto nel primo Gran Premio della stagione e come sarebbe potuto accadere anche in Arabia Saudita se non ci fosse stato il problema a Valtteri Bottas e la penalizzazione a Guanyu Zhou.

Ti potrebbe interessare: Bottas: ecco il motivo del ritiro del pilota finlandese di Alfa Romeo F1 Team Orlen in Arabia Saudita

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!