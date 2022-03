Peugeot 308 messa alla prova nel test dell’alce [Video]

La nuova generazione della Peugeot 308 ha portato con sé diverse novità molto interessanti pur essendo basata sulla stessa piattaforma del modello precedente. La gamma, infatti, prevede anche due versioni ibride plug-in da 180 e 225 CV e inoltre il prossimo anno debutterà la e-308 completamente elettrica.

Detto ciò, i collaudatori del famoso canale YouTube spagnolo Km77 hanno messo alla prova la 308 2022 nel test dell’alce per scoprire come si comportava. L’esemplare in questione era in versione Hybrid 225 con allestimento GT Pack e pneumatici Michelin Primacy 4 S1 225/40 R18.

Peugeot 308: gli esperti di Km77 hanno messo alla prova la terza generazione della vettura

Parliamo sostanzialmente della versione top di gamma disponibile in questo momento sul mercato. Nonostante ciò, la vettura francese ha preso due coni durante la prima prova a una velocità di 80 km/h. Tuttavia, il tester ha notato delle buone reazioni da parte della Peugeot 308 2022.

I successivi tentativi condotti a velocità inferiori sarebbero stati superati a pieni voti se non fosse stato per il servosterzo. Infatti, questo ha portato la vettura a fallire due volte a 73 e a 78 km/h km/h.

Disponibile in Italia a un prezzo di partenza di 43.450 euro, la Peugeot 308 Hybrid 225 GT Pack viene fornita con un motore turbo benzina PureTech a quattro cilindri in linea da 1.6 litri da 180 CV abbinato a un motore elettrico da 81 kW, una batteria da 12,4 kWh e un cambio automatico e-EAT8 a 8 marce, per una potenza complessiva pari a 225 CV e 360 Nm di coppia massima.

La batteria di trazione permette alla vettura di percorrere 60 km senza produrre emissioni e nel ciclo WLTP sfruttando la modalità 100% elettrica. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica francese, la nuova 308 impiega 7,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 235 km/h (o 135 km/h in modalità full electric).

Tra le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento GT Pack testato da Km77 abbiamo cerchi in lega Portland da 18”, Driver Assist Pack, sedili anteriori con funzione di riscaldamento, sistema Visiopark con retrocamera a 360°, impianto audio premium Hi-Fi fornito da Focal, climatizzatore automatico bizona, sistema Keyless Start, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Peugeot i-Cockpit con display head-up 3D da 10 pollici, fari anteriori Matrix Full LED, volante in pelle multifunzione con regolazione, vetri posteriori oscurati, cruise control adattivo, pedaliera e soglie sottoporta in alluminio e tanto altro ancora.

