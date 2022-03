Stellantis: i tagli a Belvidere sarebbero impossibili per UAW

Ieri ha fatto molto scalpore la notizia che Stellantis intende licenziare molti lavoratori del suo stabilimento di Belvidere in Illinois. La United Auto Workers locale che rappresenta i lavoratori dello stabilimento Jeep avverte che gli obiettivi di riduzione dei posti di lavoro che il gruppo automobilistico ha comunicato nelle scorse ore sono “irraggiungibili”.

Tagli difficili da realizzare per Stellantis a Belvidere secondo il sindacato UAW

La casa automobilistica nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe lunedì ha notificato ai dipendenti che sta offrendo pacchetti pensionistici per coloro che sono rappresentati dalla UAW nello stabilimento in cui viene prodotto il crossover Jeep Cherokee e starebbe anche per licenziare il personale. L’obiettivo è far funzionare Belvidere in un “modo più sostenibile”, secondo l’azienda che per il momento ha rifiutato di rivelare quanti dei quasi 2 mila lavoratori sarebbero stati colpiti dai tagli.

Secondo indiscrezioni tutte da confermare Stellantis vuole ridurre l’impianto a 603 lavoratori non qualificati e 199 qualificati. L’impianto attualmente impiega 1.812 lavoratori su un unico turno, secondo quanto trapelato dalla stessa azienda automobilistica.

La portavoce di Stellantis, Jodi Tinson, ha affermato che le discussioni con il sindacato sono private e la società ha rifiutato di commentare il contenuto di tali conversazioni. I leader locali del sindacato hanno dichiarato che andranno a Detroit questa settimana con altri dirigenti di Stellantis e discuteranno della situazione con il vicepresidente della UAW Cindy Estrada.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, nei mesi scorsi è stato franco sulla necessità per la casa automobilistica di trovare efficienze e risparmi sui costi per compensare il 40-50 per cento in più dei costi rappresentati dai veicoli elettrici rispetto a quelli con propulsori convenzionali. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni per questo stabilimento.

