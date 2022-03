Nuova Fiat 500 EV: la produzione avverrà sempre a Mirafiori

La produzione della nuova Fiat 500 EV rimarrà in Italia. Come assicurato da Stellantis stessa, il luogo di fabbricazione sarà ancora la nostra penisola, dopo alcuni timori manifestati dalla comunità torinese. La vettura sarà costruita presso il centro di Mirafiori, nel capoluogo piemontese.

Nuova Fiat 500 EV confermata nello stabilimento di Mirafiori. Gli ambiziosi programmi per la struttura

La preoccupazione provata dalla classe lavoratrice di perdere il posto sembra avvertirsi di meno nei pressi dello stabilimento di Mirafiori, che rimarrà al centro dell’attività svolta dal conglomerato italo francese, nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e PSA. Le stesse autorità della zona, dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, avevano espresso la necessità di ottenere dei chiarimenti.

Dopo l’incontro avvenuto coi rappresentanti del gruppo automobilistico, soffia vento sereno. Le istituzioni avevano, a onor del vero, già espresso ottimismo, ma la fumata bianca giunta dal confronto rasserena davvero gli animi. Prima si trattava di una speranza, di un auspicio, di una consistente probabilità. Adesso le ipotesi si sono tramutate in certezze, a cominciare dalla nuova Fiat 500 EV.

Il luogo centrale dell’ingegneria mondiale per la transizione elettrica di Stellantis sarà ai piedi della Mole Antonelliana. Una conferma importante per la città e il Piemonte, che, come abbiamo già sopra riferito, è arrivata in seguito all’incontro tra i vertici del colosso automotive – il presidente John Elkann e l’amministratore delegato Carlos Tavares – e le autorità locali, il governatore Alberto Cirio e il primo cittadino Stefano Lo Russo.

Una sfida, quella intrapresa, che va comunque al di là della nuova Fiat 500 EV. Innanzitutto, nasceranno qui le future Maserati alla spina, ma non solo. Difatti, Torino sarà proiettata nel futuro della mobilità grazie a poli quali il Battery Hub e Lab, il principale impianto Vehicle-to-Grid a livello globale per la ricarica bidirezionale e le Solar Power Production Unit a pannelli solari.

