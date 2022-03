Peugeot: cambio di governance nella holding di famiglia

Importanti novità per la famiglia Peugeot. Infatti nelle scorse ore è stato comunicato ufficialmente che il Consiglio di Amministrazione di Etablissements Peugeot Frères, holding del gruppo appartenente alla famiglia francese, uno degli azionisti del gruppo Stellantis che vuole raddoppiare le sue dimensioni entro il 2030, ha eletto un nuovo presidente nella persona di Frédéric Banzet, che succede a Jean Philippe Peugeot.

Lo ha annunciato il gruppo lunedì. Etablissements Peugeot Frères è l’azionista di maggioranza di Peugeot Invest, che detiene la partecipazione della famiglia Peugeot in Stellantis. Si tratta insomma di una novità molto importante per uno dei maggiori azionisti del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e adesso guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.

Frédéric Banzet succede a Jean Philippe Peugeot alla guida della holding della famiglia

Frédéric Banzet, 63 anni, che fa parte della famiglia francese da molto tempo, “ha ricoperto per molti anni responsabilità di primo piano all’interno del gruppo familiare e beneficia di oltre vent’anni di esperienza sia nel settore automobilistico che negli investimenti” , secondo quanto ha affermato il gruppo in una nota ufficiale. Jean Philippe Peugeot, che rimane come direttore, lascia il comando dopo aver trascorso ben 26 anni a capo del gruppo della famiglia che ha dato origine al famoso brand del Leone.

“Il Consiglio di Amministrazione di Etablissements Peugeot Frères ha eletto Presidente Frédéric Banzet. Ciò fa seguito alla decisione di Jean-Philippe Peugeot di essere sollevato dalle sue funzioni di presidente, di cui il consiglio ha preso atto “, ha affermato il gruppo in un comunicato stampa che è stato diffuso nelle scorse ore. Vedremo dunque in concreto cosa comporterà questa novità negli equilibri della holding.

