Ferrari 488 Pista: sfida la Lamborghini Huracan STO [VIDEO]

Ferrari 488 Pista da una parte, Lamborghini Huracan STO dall’altra. Il canale YouTube dell’americano Dobre Cars ha mandato in pista i due titani ed era impossibile perderselo. Il piano era semplice. Trovare una striscia di un quarto di miglio di asfalto senza traffico, allineare le supercar sulla linea di partenza e provare a vedere quale sia la più veloce. Il vincitore si sarebbe messo in tasca 50 mila dollari, secondo il titolo del video.

Ferrari 488 Pista vs. Lamborghini Huracan STO: sfida sul quarto di miglio

Prima, però, una breve premessa: uno dei bolidi è un modello appositamente orientato al circuito costruita con motore V10 aspirato da 630 cavalli, da poter guidare direttamente in strada. L’altro è un delizioso V8 biturbo da 711 cavalli, una meraviglia tecnologica a propulsore altrettanto idoneo a percorrere le strade accanto alla stretta striscia della riviera, come puntualmente avviene nelle corse di resistenza.

L’immancabile bionda in pantaloncini di jeans, pronta a dare il via alla gara ,abbassa rapidamente le mani. Allo start, la più leggera Huracan passa avanti, un gap destinato a rimanere fino a circa 1/8 di miglio. A quel punto, la potenza del doppio turbo e il vantaggio aerodinamico che la Ferrari 488 Pista vanta sulla Huracan STO le permette di ricucire il gap e rendere la sfida quanto mai avvincente.

Non contenti di un fotofinish, i fratelli Dobre stabiliscono di correre da zero. A dominare la gara è stavolta la Ferrari 488 Pista, poiché la Huracan STO non può trarre beneficio dal suo minor peso per saltare in balzare a tale velocità iniziale. Il risultato finale sono due fratelli intenti a litigare nel decretare la creme-de-la-creme a livello prestazionale, e su nessuno dei due piovono banconote da 100 dollari. Tuttavia, l’esercizio un obiettivo lo ha raggiunto: divertire lo spettatore. Per godersi lo spettacolo basta far partire il filmato che condividiamo qui sotto. Allacciatevi, quindi, le cinture e ammirate le belve sferrare gli artigli!

