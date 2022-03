Ferrari: la profezia di Carlos Sainz

Carlos Sainz è stato uno dei grandi protagonisti del primo Gran Premio di Formula 1 di questa stagione che si è corso domenica scorsa in Bahrain. Il pilota spagnolo nonostante l’ottima prestazione sua e del suo team non sembra poi così fiducioso nonostante il grande weekend di apertura della Ferrari.

Il pilota ricorda che non saranno gli unici in lotta e si aspetta una battaglia a tre, contro Mercedes e Red Bull, quest’anno. Questo anche perché si è disputata una sola gara e la Scuderia vede ancora la Red Bull come favorita e crede che la Mercedes non tarderà a risolvere i suoi problemi.

Per Sainz il mondiale di F1 quest’anno sarà una lotta a 3

Il pilota, giunto al suo secondo anno con la Ferrari, ha detto che la Ferrari è salita sul podio questo fine settimana ma è ancora presto per escludere qualcuno dalla possibile lotta per il mondiale. Del resto la Mercedes ha dimostrato di esserci come sempre.

Anche Verstappen si è ben comportato e se non avesse auto quel problema avrebbe potuto vincere. Insomma lo spagnolo prevede che quest’anno sarà un mondiale a tre. La Ferrari dovrà migliorare ancora le sue monoposto perché Red Bull e Mercedes miglioreranno rapidamente, ha commentato Carlos Sainz.

Allo spagnolo è stato chiesto se la Ferrari farà combattere i suoi piloti l’uno contro l’altro e Sainz si dice convinto che sia così. Ovviamente se dopo la prima parte della stagione uno dei due piloti sarà nettamente in vantaggio sull’altro allora è normale che a quel punto il team possa fare le sue scelte e decidere di puntare tutto su quel pilota.

In questo senso, Carlos riconosce che Charles Leclerc ha iniziato l’anno meglio di lui per quanto riguarda la comprensione della vettura. Tuttavia, lo spagnolo sta già lavorando per sentirsi a proprio agio con la F1-75. Sainz ha detto che al momento occorre adattarsi all’auto ma anche alle nuove norme derivate dal cambiamento dei regolamenti. Lo spagnolo pensa che forse Leclerc si sia adattato più velocemente di lui a queste novità e spera di poter recuperare al più presto il gap con il compagno.

Ciò di cui Carlos è sicuro è che, qualunque cosa accada, sarà un anno buono per lui. Ha detto che si godrà a pieno la Formula 1 in questo 2022. Anche perchè questo probabilmente sarà il primo anno ad avere una macchina con cui potrà lottare per vincere. “Mi divertirò sicuramente di più”, ha detto Carlos per concludere.

