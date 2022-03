Stellantis: Kelley Blue Book premia uno dei suoi brand

Arrivano novità importanti per il gruppo Stellantis dagli Stati Uniti. Nelle scorse ore infatti uno dei suoi brand più famosi in Nord America è stato premiato. I Kelley Blue Book (KBB) Brand Image Awards riconoscono gli eccezionali risultati ottenuti dalle case automobilistiche nel plasmare e mantenere gli attributi del marchio che catturano l’attenzione e l’entusiasmo del pubblico di acquirenti di veicoli nuovi. Dodge ha vinto il premio “Best Car Styling Brand” per il quarto anno consecutivo.

Dodge: il marchio di Stellantis è stato premiato da Kelley Blue Book

“I vincitori del premio Kelley Blue Book Brand Image Award guidano il gruppo quando si tratta di catturare l’attenzione degli acquirenti di auto nuove”, ha affermato Vanessa Ton, Senior Industry Intelligence Manager di Kelley Blue Book. Dodge è un marchio che sicuramente non ha problemi nel catturare l’attenzione, con uno stile che esprime il leggendario atteggiamento prestazionale delle sue muscle car.

L’immagine di pura performance del marchio ha contribuito a portare Dodge Challenger al primo posto nelle vendite totali di muscle car negli Stati Uniti nel 2021, regalando al marchio la sua prima corona in assoluto nel segmento.

Ricordiamo che per il 2022, Dodge continua a fornire i suoi modelli ad alte prestazioni e pacchetti di aspetto ad alto impatto. Ciò include i nuovi modelli di jailbreak Dodge Challenger e Charger SRT del 2022.

I nuovi modelli “Jailbreak” aggiungono nuove opzioni personalizzate di fabbrica per offrire agli appassionati la libertà di creare il loro ultimo Hellcat Redeye Widebody per adattarsi alle loro personalità individuali. Per Stellantis sicuramente un’altra buona notizia dal Nord America un continente che regala sempre buone soddisfazione al gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares.

