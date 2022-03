Stellantis Design festeggia i 10 anni di Drive for Design Contest

Stellantis Product Design Office celebra i 10 anni del suo concorso annuale Drive for Design e sta alzando la posta per i primi 10 vincitori del concorso. Per la prima volta, nell’ambito della celebrazione dei 10 anni, tutti i primi 10 vincitori saranno invitati a partecipare a una sessione di networking virtuale con il capo di Ram Truck e Mopar Design Mark Trostle e i designer professionisti di Stellantis che hanno creato alcuni dei più iconici veicoli in circolazione oggi.

Drive for Design Contest è arrivato a 10 anni e Stellantis festeggia l’anniversario

Dieci anni fa, Trostle ha rilanciato un concorso che aveva vinto da studente delle superiori. Negli anni successivi, Trostle ha lavorato con una pletora di studenti e i loro genitori, illustrando i vantaggi di frequentare la scuola d’arte e, infine, educandoli su potenziali percorsi di carriera nel design automobilistico. Alcuni di quegli ex concorrenti hanno ottenuto stage e lavori lavorando all’interno degli studi di design del gruppo Stellantis.

“Vincere non è l’obiettivo principale di questo concorso, si tratta di scoprire opportunità di carriera, aiutare i giovani artisti ad affinare il loro mestiere ed educare i genitori di giovani artisti su una professione gratificante in cui possono usare il loro talento artistico”, ha affermato Trostle. “Indipendentemente da dove questi studenti alla fine arrivino dopo la laurea, è stato gratificante per il nostro team essere in grado di avere un impatto positivo sulla vita e sulla carriera di qualcuno”.

La sfida di quest’anno si concentra sull’abbozzo di un veicolo del futuro a marchio Chrysler ed è aperta agli studenti delle scuole superiori statunitensi nelle classi 10-12. Proprio come nel mondo professionale, c’è un livello di urgenza: le iscrizioni sono dovute entro il 13 maggio 2022.

Verranno selezionati tre bozzetti vincitori e quegli artisti riceveranno una giornata virtuale di design con i principali designer di Stellantis, Wacom e Apple e una borsa di studio per partecipare a un programma estivo di quattro settimane al College for Creative Studies (CCS) di Detroit.

Per dare il via alla competizione di quest’anno, Trostle e il capo del design di Stellantis Ralph Gilles parteciperanno a una trasmissione LIVE su Facebook “Ask Me Anything” giovedì 24 marzo alle 17:00.

