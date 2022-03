Stellantis: a marzo bonus da 2.300 euro per i suoi dipendenti di Vigo

Arrivano novità interessanti dalla Spagna per quanto concerne Stellantis. Il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares avrebbe proposto agli operai della sua fabbrica di Vigo un bonus variabile di oltre 2.300 euro, che verrebbe corrisposto con il pagamento dello stipendio di marzo come confermato da fonti vicine ai sindacati spagnoli.

Stellantis: a marzo bonus da 2.300 euro per i suoi dipendenti dello stabilimento di Vigo

Sempre secondo quanto trapelato nelle scorse ore, ai lavoratori a tempo pieno verrebbe concesso un bonus di 2.343 euro, mentre i dipendenti con contratto a tempo parziale riceverebbero 2.035 euro, secondo la proposta presentata lunedì da Stellantis. Tale premio sarà riscosso da tutti i lavoratori che hanno lavorato “almeno” 90 giorni nel corso dell’anno 2021.

Il Bonus in questione è quello annunciato lo scorso febbraio come “riconoscimento” per il loro contributo. Ricordiamo che nel 2021 Stellantis ha ottenuto ottimi risultati con un un utile netto di 13.354 milioni di euro, il 179 per cento in più rispetto al 2020.

Questa è sicuramente un’ottima notizia per i dipendenti dello stabilimento Stellantis di Vigo che non vivono sicuramente un buon momento. Infatti lo stabilimento soffre da mesi di interruzioni dell’attività per la mancanza di diversi componenti necessari all’assemblaggio dei veicoli, come i microchip.

La situazione è peggiorata ulteriormente nelle ultime settimane a causa della guerra in Ucraina che sta rendendo davvero difficile produrre auto per via della carenza di materie prime importanti per la produzione di auto.

Vedremo dunque che notizie arriveranno dalla Spagna per quanto concerne il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares che deve far fronte anche a questa ulteriore emergenza che stanno interessando non solo Vigo ma anche molti altri stabilimenti del gruppo automobilistico nato nel mese di gennaio del 2021 dopo la fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles.

