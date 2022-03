Geotab e Free2Move sviluppano una soluzione telematica integrata per i veicoli Stellantis

Geotab, leader globale nell’Internet of Things (IoT) e trasporti connessi, ha annunciato nelle scorse ore un importante partnership con Free2Move, la società globale di flotte, mobilità e dati connessi di Stellantis.

Attraverso questa nuova collaborazione, Geotab prevede di fornire una soluzione integrata per i veicoli del gruppo automobilistico italo-francese, inclusi quelli di Jeep, Dodge, Ram e Chrysler. La nuova soluzione, presentata durante la Work Truck Week 2022, utilizzerà la telematica incorporata nei veicoli di Stellantis per consentire la perfetta integrazione dei dati del veicolo dai server Geotab nella piattaforma MyGeotab.

Stellantis: Free2Move e Geotab realizzano una soluzione telematica integrata

Tramite un’apposita dashboard unificata e facile da utilizzare, i gestori delle flotte possono generare report e misurare le metriche chiave per ottimizzare le prestazioni della flotta e migliorare la mobilità.

Il dispositivo telematico integrato offre ai proprietari di flotte dei veicoli Stellantis l’accesso a informazioni dettagliate sui dati e ai servizi di gestione della flotta di Geotab su un’unica comoda piattaforma, aiutando le flotte a migliorare la produttività, la conformità e la sicurezza.

Senza la necessità di hardware o installazione aggiuntivi, le flotte possono anche ridurre i costi e massimizzare i tempi di attività, aumentando allo stesso tempo la redditività e l’efficienza. La soluzione presenta anche il vantaggio dell’accesso al Geotab Marketplace, uno store contenente applicazioni e componenti aggiuntivi hardware e software che consentono ai clienti Geotab di personalizzare ulteriormente le proprie soluzioni di gestione della flotta.

Rob Minton, vicepresidente per lo sviluppo di auto connesse di Geotab, ha dichiarato che le due aziende condividono l’obiettivo comune di migliorare la mobilità e l’efficienza delle flotte. La soluzione di Geotab, in collaborazione con Free2Move, fornirà alle flotte una soluzione telematica semplice da attivare, conveniente e in grado di aiutare i proprietari di flotte a gestirle meglio.

Benjamin Maillard, direttore generale di Free2Move Nord America, ha invece affermato che il brand di Stellantis è entusiasta di collaborare con Geotab per fornire una migliore gestione della flotta tramite una soluzione telematica integrata. Free2Move è concentrata sull’innovazione e sul miglioramento della mobilità e con questa nuova tecnologia vuole offrire un valore unico, unendo la gestione tradizionale della flotta con soluzioni di mobilità avanzate.

Il nuovo dispositivo telematico sarà disponibile entro la fine dell’anno e compatibile con i veicoli Stellantis connessi idonei, inclusi alcuni modelli selezionati dal 2018 in poi e tutti i veicoli 2022 in poi. Inizialmente sarà disponibile soltanto negli Stati Uniti, ma nei prossimi anni è prevista un’espansione a livello globale.

