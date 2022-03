Fiat Chrysler: nuova vittoria legale contro Mahindra

Le autorità legislative statunitense hanno respinto ieri, mercoledì 9 marzo, la domanda della Casa automobilistica indiana Mahindra & Mahindra Ltd di annullare il divieto di importazione accordato a Fiat Chrysler su alcuni dei fuoristrada Roxor di Mahindra.

La decisione della Corte d’Appello degli USA per il Circuito Federale di confermare il veto dell’International Trade Commission, senza aggiungere commenti aggiuntivi, arriva appena due giorni dopo le discussioni orali del caso.

Fiat Chrysler: la Corte d’Appello degli USA ribadisce il divieto di importazione per i modelli Roxor di Mahindra prodotti prima del 2020

L’appello di Mahindra ha contestato le conclusioni dell’ITC secondo cui i suoi Roxor precedenti al 2020 violavano i diritti sui marchi di Fiat Chrysler, causando confusione tra i consumatori con la sua Jeep Wrangler. La squadra legale ha dichiarato a una giuria composta da tre giudici che l’estetica di Wrangler non aveva diritto alla tutela della proprietà intellettuale perché era basata sul design non protetto di un mezzo militare risalente all’epoca della Seconda guerra mondiale.

La sentenza rilasciata nelle scorse ore ha peraltro confermato il provvedimento dell’ITC di dare l’opportunità Mahindra di continuare a commercializzare veicoli Roxor ridisegnati dopo il 2020, che la commissione ha affermato essere abbastanza diversi da scongiurare l’eventualità che vengano scambiati con quelli di Fiat Chrysler.

Fiat Chrysler, ora parte integrante di Stellantis, ha impugnato separatamente una relativa sentenza del tribunale federale di Detroit presso la 6a Corte d’Appello degli USA, in un caso ancora pendente.

Un portavoce di Mahindra ha definito il verdetto un parere significativo a favore dei consumatori. Fiat Chrysler e i suoi avvocati non hanno immediatamente risposto alla richiesta di commento. Insomma, la situazione resta tale e quale rispetto al precedente grado di giudizio.

I Roxor di fabbricazione ante 2020 non sarà possibile importarli, a differenza delle unità successive, poiché gli accorgimenti adottati sul fronte del look dal brand asiatico permetterebbero di distinguerli nitidamente da Jeep Wrangler.

