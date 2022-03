Alfa Romeo Stelvio restyling: ecco quando debutterà

Alfa Romeo Stelvio restyling insieme ad Alfa Romeo Giulia Restyling saranno le prossime grandi novità che riguarderanno la gamma dello storico marchio milanese. Il loro arrivo infatti è previsto nel corso del 2022. Che il debutto di questo aggiornamento del famoso modello di Alfa Romeo sia imminente è un qualcosa che è stato confermato dalle numerose foto spia che mostrano il SUV del Biscione in strada in fase di test. Lo stesso ovviamente vale anche per la berlina di segmento D di Alfa Romeo.

In estate dovrebbe avvenire il debutto di Alfa Romeo Stelvio restyling

A proposito del debutto di Alfa Romeo Stelvio restyling, si vocifera con insistenza nelle ultime ore che il debutto di questo modello potrebbe avvenire nel corso della prossima estate. Dunque mancherebbero davvero pochi mesi al suo arrivo in concessionaria. Ricordiamo che questo aggiornamento serve a mantenere il SUV all’avanguardia in attesa del lancio della nuova generazione che dovrebbe arrivare nel 2026, secondo quelle che sono le indiscrezioni più diffuse in questo momento.

Le novità che caratterizzeranno Alfa Romeo Stelvio restyling saranno estetiche, tecnologiche e meccaniche. Per quanto riguarda il design, il SUV di segmento D sarà reso più simile al fratellino Alfa Romeo Tonale grazie a lievi modifiche ai gruppi ottici, alla mascherina e al paraurti. Stessa sorte toccherà anche alla parte posteriore del modello.

Per quanto riguarda invece la tecnologia di bordo, con il restyling di Stelvio ci saranno novità importanti infatti il SUV riceverà il nuovo quadro strumenti digitale, come emerso da recenti foto spia che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi. Ovviamente non mancheranno aggiornamenti all’infotainment e il debutto di nuove tecnologie.

Infine per quello che concerne la gamma dei motori, ci saranno aggiornamenti per i propulsori attuali che saranno resi più efficienti ma la novità più grande è data dalla prima versione elettrificata del SUV.

Alfa Romeo Stelvio restyling infatti sarà dotato di propulsore Alfa Romeo Stelvio restyling: il debutto della nuova versione del SUV del Biscione potrebbe avvenire nel corso della prossima estate. Questo dovrebbe avere almeno due diverse declinazioni di potenza. Per quanto riguarda i prezzi si parla di un piccolo aumento nell’ordine del 5 per cento rispetto all’attuale listino prezzi.

Insomma delle novità certamente interessanti che permetteranno al SUV della casa automobilistica del Biscione di poter affrontare ad armi pari la temibili concorrenza delle tedesche e delle inglesi. Ricordiamo che il CEO di Alfa Romeo, il francese Jean-Philippe Imparato ha confermato che la sua azienda punterà ancora forte su questo modello che nel prossimo decennio continuerà ad avere un ruolo davvero importante all’interno della gamma della casa automobilistica premium di Stellantis.

Vedremo dunque a proposito di questo modello quali altre notizie emergeranno nel corso delle prossime settimane e soprattutto se emergeranno altre novità importanti a proposito di quelle che saranno le sue caratteristiche.

