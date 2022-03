Alfa Romeo Tonale si mostra in UK e Germania

Dopo il debutto di Arese avvenuto in diretta streaming lo scorso 8 febbraio, Alfa Romeo Tonale da qualche giorno ha iniziato il suo tour di presentazione europeo. Il SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione, dopo essere passato per le maggiori città del Regno Unito, negli ultimi giorni è stato protagonista di una serie di eventi speciali che sono stati organizzati in Germania per mostrare dal vivo il primo nuovo modello dello storico marchio milanese dopo molti anni.

Dopo il Regno Unito tocca alla Germania scoprire il nuovo SUV Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale è stato avvistato in città quali Amburgo, Francoforte e Monaco di Baviera dove appassionati e addetti ai lavori hanno potuto conoscere dal vivo quelle che sono le principali caratteristiche e novità di questo modello che riporta Alfa Romeo nel segmento C del mercato dopo la fine della produzione di Alfa Romeo Giulietta avvenuta nel mese di dicembre del 2020.

Alfa Romeo Tonale rappresenta una sorta di antipasto di tutto quello che nei prossimi anni diventerà lo storico marchio del Biscione. Esso infatti rappresenta l’inizio di una nuova era in cui elettrificazione, tecnologia e connettività la faranno da padrone nella gamma del brand premium del gruppo Stellantis.

Alfa Romeo Tonale sarà prodotto presso lo stabilimento di Pomigliano e avrà una gemella americana che si chiamerà Dodge Hornet. La versione di lancio del SUV del Biscione è attesa per il prossimo mese di aprile. In quel momento dovremmo finalmente conoscere il suo prezzo. Per il momento si fanno delle supposizioni e i soliti bene informati dicono che la nuova vettura di Alfa Romeo potrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 35 – 36 mila euro.

Vedremo dunque nelle prossime settimane quali altre novità emergeranno a proposito di questo SUV con il quale dovrebbe partire la riscossa di Alfa Romeo nel segmento premium del mercato auto, riscossa che poi continuerà e si rafforzerà ulteriormente il prossimo anno con l’arrivo del B-SUV Alfa Romeo Brennero, prima auto completamente elettrica del marchio di Stellantis. Con queste due auto il Biscione spera di incrementare le sue vendite di almeno 150 mila unità all’anno.

