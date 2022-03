Maserati MC20: Jeremy Clarkson resta bloccato nella supercar

Jeremy Clarkson ha avuto l’opportunità di provare la nuova Maserati MC20. La compagna Lisa Hogan gli ha proposto di andare a cena fuori presso un pub e Clarkson non ha perso l’occasione di usare la nuova MC20.

Poco dopo aver trovato il parcheggio, però, entrambi sono rimasti bloccati all’interno della vettura perché non riuscivano a trovare la maniglia della portiera interna per aprirla e uscire fuori.

Maserati MC20: Jeremy Clarkson è rimasto bloccato nell’auto in un parcheggio

Il giornalista britannico ha detto di aver impiegato pochi minuti per raggiungere il pub, ma ha perso tempo nel parcheggio perché né lui e né la sua compagna riuscivano a trovare la maniglia della portiera. Alla fine, il famoso recensore è riuscito a trovare il pulsante per sbloccare la portiera, ma solo dopo aver utilizzato la torcia del suo smartphone.

Se ciò non bastasse, bisogna seguire una procedura per parcheggiare la Maserati MC20 e in questo caso Clarkson ha dovuto chiamare un amico per scoprirlo dopo aver effettuato diversi tentativi in autonomia. Ad ogni modo, il conduttore televisivo afferma di aver speso 1 ora intera del suo tempo. Nonostante ciò, è riuscito a mangiarsi una torta al pub e soprattutto a godersi la nuova supercar del Tridente per quello che è.

Presentata il 9 settembre 2021, la Maserati MC20 (Maserati Corse 2020) porta al debutto un nuovo motore V6 biturbo da 3 litri con bancate a 90° e lubrificazione a carte secco con il nome di Nettuno.

Il propulsore da 3 litri viene fornito con un sistema a doppia candela e ad accensione con precamera di derivazione Formula 1, oltre a due turbocompressori e a un sistema a iniezione diretta e indiretta di carburante a 350 bar che utilizza due iniettori per cilindro (per un totale di 12). Il nuovo V6 Nettuno riesce a sviluppare 630 CV di potenza a 7500 g/min e 730 Nm di coppia massima a 3000-5500 g/min, con limite fissato a 8000 g/min.

Prestazioni da vera supercar

Secondo quanto riportato, Maserati ha sviluppato al 100% internamente il suo nuovo sei cilindri, ma addetti ai lavori sostengono che deriva parzialmente dal V8 F154 di Ferrari, usato sulla SF90 Stradale, e condivide alcune componenti con il V6 690T usato sulle Giulia e Stelvio Quadrifoglio di Alfa Romeo.

Ad ogni modo, la Maserati MC20 riesce a raggiungere una velocità massima di 325 km/h e impiega 2,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 8,8 secondi da 0 a 200 km/h. Accanto al powertrain è presente un cambio a doppia frizione a 8 marce prodotto da Tremec che è praticamente lo stesso della Chevrolet Corvette C8.

Tra le altre caratteristiche presenti a bordo della super sportiva del Tridente abbiamo un telaio in fibra di carbonio realizzato assieme a Dallara, un differenziale a slittamento limitato con bloccaggio automatico, sospensioni a triangoli sovrapposti ad asse sterzante virtuale, ammortizzatori Bilstein a regolazione automatica elettronica e impianto frenante brake by wire sviluppato da Brembo come dischi in acciaio.

