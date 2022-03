Vauld collabora con Alfa Romeo F1 Team ORLEN

Una notizia importante è giunta in redazione per quanto riguarda Alfa Romeo F1 Team ORLEN. La scuderia del Biscione continuerà la sua espansione nel mondo della finanza decentralizzata collaborando con la piattaforma di prestito di criptovalute, Vauld.

Offrendo alti rendimenti, facile diversificazione e creazione automatica di ricchezza, Vauld, con sede a Singapore, rende più facile che mai fare banca sulla blockchain attraverso una serie di funzionalità di trading avanzate. In quanto soluzione di gestione patrimoniale digitale onnicomprensiva, la piattaforma di Vauld serve utenti in oltre 50 paesi.

Alfa Romeo F1 Team Orlen: annunciata partnership con Vauld

Nell’ambito della partnership mediata da Project 11, il marchio Vauld sarà esposto in una posizione di rilievo sull’ala anteriore delle vetture C42 del team di Formula 1, guidate da Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, nonché su altre risorse del team.

Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo F1 Team ORLEN a proposito di questa collaborazione ha dichiarato che il mondo delle criptovalute e delle tecnologie blockchain sono mercati enormi con una complessità tecnica che li rende particolarmente interessanti. Collaborando con Vauld, il team migliora la sua presenza in questo settore nuovo e in crescita.

Darshan Bathija, CEO e co-fondatore di Vauld si è detto molto contento di questa partnership. Il numero uno dell’azienda ha dichiarato: “La collaborazione con Alfa Romeo F1 Team ORLEN è molto eccitante per noi perché sono una squadra incredibile nello sport più competitivo del mondo. La nostra missione è accelerare la transizione verso il denaro decentralizzato e siamo lieti di unire le forze perché è un enorme passo avanti in quella direzione”.

Si tratta dell’ennesima sponsorizzazione che il team del Biscione ottiene in questo 2022. Negli ultimi tempi l’appeal della squadra sembra essere migliorato notevolmente. Questo anche grazie all’ingaggio del giovane pilota cinese Zhou che in quanto primo cinese in Formula 1 ha accesso i riflettori di tante aziende interessate a mostrare il proprio marchio nella nuova monoposto del team di Alfa Romeo.

