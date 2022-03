Stellantis: ecco le auto che debutteranno in Brasile nel 2022

Il 2022 sarà un anno ricco di novità per il gruppo Stellantis in Brasile. L’azienda guidata a livello globale dal CEO Carlos Tavares nonostante domini già la scena in quel paese vuole aumentare ulteriormente il suo vantaggio sulla concorrenza con l’arrivo di numerosi nuovi modelli per le gamme dei suoi brand.

Ecco tutte le nuove auto che arriveranno nel 2022 in Brasile per quanto riguarda i brand di Stellantis

Prevista per aprile, la nuova Citroën C3 è anche uno dei lanci più importanti dell’anno. La sua missione sarà aumentare la rilevanza del marchio francese nel paese rafforzando la gamma di auto del marchio transalpino, composta oggi solo dalla Citroen C4 Cactus.

La vettura punta su uno stile che ricorda un SUV per affrontare rivali come Volkswagen Gol e versioni più economiche di Hyundai HB20 e Chevrolet Onix. Le motorizzazioni saranno due: 1.0 Firefly tre cilindri e 77 CV, sempre con cambio manuale a cinque rapporti, oppure 1.6 quattro cilindri e 118 CV, abbinabili a un cambio manuale a cinque rapporti o automatico a sei rapporti.

Per quanto riguarda Fiat la grande novità per il 2022 in Brasile è rappresentata dal debutto del SUV Coupè Fiat Fastback che dovrebbe avvenire nella seconda metà dell’anno. Questo modello farà entrare la principale casa automobilistica italiana in un segmento fino ad ora inesplorato e che si preannuncia come particolarmente redditizio.

Sempre per quanto riguarda Fiat è previsto per il 2022 un leggero restyling di Fiat Cronos e Argo. Queste riceveranno il nuovo motore 1.3 Firefly da 107 CV con cambio automatico CVT ma avranno anche un leggero rinnovamento al design.

Il restyling sarà molto leggero, con calandra e paraurti ridisegnati, fanali posteriori con una modifica della disposizione delle luci e nuove combinazioni di coprimozzi e ruote. Entrambi questi nuovi modelli arriveranno tra aprile e maggio.

Promessa per il 2020, la gamma ibrida di Jeep è stata posticipata e debutterà solo ad aprile di quest’anno con la Jeep Compass 4xe. La potenza combinata è di 240 CV e questo dovrebbe fare delle prestazioni uno dei punti di forza del SUV. La batteria da 11,4 kWh consente un’autonomia di 50 km in modalità elettrica, oltre a tempi ridotti per una ricarica completa e consumi prossimi ai 50 km/l.

Infine sempre per quanto riguarda il gruppo Stellantis segnaliamo anche l’arrivo di Ram 3500. Questo modello diventerà il pickup più grande tra quelli in commercio attualmente in Brasile. Non sono state ancora rilasciate molte informazioni su questo modello. Sappiamo però che il modello sarà equipaggiato con un motore turbodiesel Cummins a sei cilindri in linea da 6,7 ​​litri che produce 377 CV e 117,3 kgfm. È lo stesso motore che equipaggia il 2500, ma con valori di potenza e coppia maggiori.

