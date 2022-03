Stellantis Vigo sospende il turno del fine settimana senza scadenza

La carenza di microchip continua a colpire duro lo stabilimento Stellantis di Vigo in Spagna. La direzione del sito produttivo che si trova a Balaídos ha informato questa mattina i sindacati che sospenderà anche l’unico turno del fine settimana che aveva programmato, quello del sistema 1, e che non funzionerà fino a nuovo avviso. Il provvedimento riguarda circa 700 lavoratori, con i quali l’azienda aprirà una trattativa, secondo fonti sindacali. L’idea è di spostare il maggior numero possibile di dipendenti nei turni diurni e notturni.

Il turno del fine settimana è stato sospeso a tempo indeterminato nello stabilimento Stellantis di Vigo

Si stanno così realizzando le previsioni che la dirigenza della fabbrica di Stellantis Vigo aveva già avanzato ai propri fornitori in merito alla sospensione totale della produzione in fabbrica. Questa sarà una settimana completamente di stop, poiché la squadra è rimasta a casa.

Nei giorni scorsi la direzione dello stabilimento che appartiene al gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe aveva già anticipato che la sospensione avveniva per causa di forza maggiore, per mancanza di forniture e che sono in arrivo modifiche all’orario di lavoro per carenza di componenti elettronici.

Nel sistema 2, che è la linea in cui vengono prodotti i furgoni, la produzione è stata completamente annullata da lunedì e si ipotizza un ritorno alle attività da lunedì 14 sempre che tutto vada per il verso giusto.

Il gruppo Stellantis ha insistito sul fatto che la situazione che deve affrontare è di “grande incertezza” e che dovrà comunicare giorno dopo giorno senza possibilità di preavviso ogni possibile cambiamento. Anche altre fabbriche spagnole, alcune anche dello stesso gruppo, ed europee, hanno visto interrotta la loro produzione. Resta da vedere se anche il conflitto scatenato in Ucraina possa aggravare questo scenario. Stellantis Vigo assicura che, al momento, la guerra tra Russia e Ucraina non sembra aver peggiorato la situazione relativa alla fornitura di materiali.

Ti potrebbe interessare: Women of Stellantis: ecco le novità sul primo Business Resource Group

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!