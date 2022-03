Leclerc sul 2022: “Vincere 5 gare sarebbe già un grande risultato”

Reduce da una deludente stagione, chiusa alle spalle anche del compagno Carlos Sainz, ora per Charles Leclerc deve arrivare il riscatto. Il monegasco avrà il compito di trascinare la Ferrari, che punta molto sulle qualità del proprio alfiere per dare maggior filo da torcere ai team di testa. I zero successi conquistati nel 2021 bruciano e servirà perciò una svolta. La nuova Ferrari F1-75 ha già dato delle buone dimostrazioni del suo potenziale nel corso della tre giorni del Montmelò, in Catalogna.

Leclerc fissa gli obiettivi stagionali

Secondo Charles Leclerc la chiave sta nella costanza. Se ti aggiudichi un Gran Premio ma non sei abbastanza davanti, non puoi ritenerti un campione. A precisa domanda su quanto gare si senta di vincere nel prossimo torneo, fissa il traguardo a cinque: costituirebbero un grande risultato, ha osservato. Oltretutto, laddove fossero costanti, potrebbero pure laurearsi campioni con cinque affermazioni. Un obiettivo personale è poi quello di condurre a termine una gara nel circuito di casa, Montecarlo, il che finora non gli è mai riuscito.

Successivamente, Charles Leclerc ha commentato i primi dati attinti dai test di Barcellona, dove il Cavallino Rampante ha avuto segnali incoraggianti in vista della stagione ormai dietro l’angolo. Ai microfoni di Canal Plus, il driver di Maranello si è detto soddisfatto. Hanno rispettato l’intero programma prefissato alla vigilia senza riscontrare nessun grosso problema. Tuttavia, si sono concentrati sulle loro prestazioni ed è complicato sbilanciarsi su quelle altrui. Mercedes e Red Bull potranno apportare miglioramenti in Bahrain, dunque è essenziale rimanere cauti.

La storia insegna: pure nel 2019 – ha ricordato – sembrava avessero un buon passo a seguito dei test iniziali, ma, non appena la Mercedes ha montato gli upgrade, ha suonato tutta un’altra musica. Si sono resi conto di essere più indietro di quanto immaginassero. In aggiunta, serviranno due o tre gare per prendere confidenza con le nuove monoposto del 2022, frutto della rivoluzione tecnica.