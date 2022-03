Peugeot e-Rifter domina nella sua categoria in Spagna

Arrivano ottime notizie per il marchio Peugeot della Spagna. Infatti nelle scorse ore è stato confermato ufficialmente che Peugeot e-Rifter, prodotta nello stabilimento del gruppo Stellantis a Vigo, si è classificata al primo posto nel mercato spagnolo dei veicoli commerciali elettrici.

Peugeot e-Rifter: più venduto a febbraio nel mercato auto della Spagna nella sua categoria

Infatti il mese scorso in Spagna Peugeot e-Rifter ha registrato 75 unità vendute, pari a una quota di mercato del 18,5 per cento, secondo quanto riferito dall’azienda in una nota. La vettura della casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis ha un design molto interessante e le prestazioni e lo spazio interno sono sicuramente all’altezza se non addirittura superiori di quelli dei suoi rivali con motore a combustione. Il modello è disponibile sia nella versione Standard a cinque posti che nella versione Long a sette posti.

Peugeot e-Rifter utilizza una batteria agli ioni di litio da 18 moduli con una capacità di 50 kilowattora (kWh), che gli consente di sviluppare 136 cavalli, con un’autonomia fino a 280 chilometri nel ciclo WLTP. Sempre a proposito delle vendite in Spagna, segnaliamo altri due risultati davvero importanti raggiunti dal marchio Peugeot nella penisola iberica.

Il primo si riferisce alla nuova Peugeot 308. La berlina compatta della casa automobilistica del Leone è stata l’ibrida plug-in più venduta a febbraio, con 382 unità che rappresentano il 9,2% della categoria delle auto ibride plug-in. La nuova Peugeot 3008 propone la versione Hybrid 300, con trazione integrale e fino a 300 cavalli, e la Hybrid, a trazione anteriore, che sviluppa 225 cavalli.

Insomma per Peugeot sicuramente un bel mese di febbraio in Spagna. La casa automobilistica francese spera ovviamente di fare ancora meglio in questo mese di marzo che è appena cominciato.

