Peugeot 308: a Mulhouse si aggrava la situazione

Si aggrava la crisi dei semiconduttori per Stellantis in Francia. La produzione di veicoli nello stabilimento di Mulhouse (Alto Reno), dove viene prodotta la nuova Peugeot 308, verrà bloccata per quasi una settimana a causa della persistente carenza di semiconduttori nell’industria automobilistica, che ha portato al rinvio di un nuovo turno di notte. La notizia è stata confermata nelle scorse ore da dirigenza e sindacati.

Stop per una settimana alla produzione nello stabilimento Stellantis di Mulhouse

Queste interruzioni si verificano nel bel mezzo del lancio della nuova versione della Peugeot 308 a Mulhouse. La direzione del sito di 4.500 dipendenti a tempo indeterminato ha quindi deciso di posticipare di un mese, al 19 aprile, l’installazione della squadra notturna di 850 persone che accompagnerà questo aumento della produzione.

Circa 3.500 veicoli, modelli Peugeot 308 e 508 e DS 7, non sono stati prodotti dalla fine della scorsa settimana. Lo stabilimento di Mulhouse è al momento il più esposto alla crisi dei semiconduttori rispetto ad altre fabbriche di Stellantis, perché la nuova Peugeot 308 richiede più semiconduttori rispetto ad altri modelli. Questo a causa della presenza di un gran numero di nuove tecnologie che richiedono un maggior numero di chip.

Vedremo se nei prossimi giorni la situazione si sistemerà a Mulhouse e se la produzione della nuova Peugeot 308 potrà riprendere. Questo non è l’unico stop per Stellantis annunciato in questi giorni in Europa. Infatti sempre oggi si è saputo che anche negli stabilimenti di Vigo e Saragozza la produzione si fermerà per alcuni giorni in attesa di risolvere i problemi relativi alla mancanza di semiconduttori e di altri componenti. Ricordiamo infine che Carlos Tavares ieri ha detto che difficilmente la crisi si risolverà entro fine anno.

