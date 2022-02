Fiat Argo 2023: avvistate in foto le versioni Drive e Trekking

Sembra che Fiat stia testando il nuovo restyling della Fiat Argo. Nelle scorse ore, i media brasiliani hanno pubblicato alcune foto spia esclusive di due prototipi della Argo Drive e Trekking 2023 mentre venivano testati nella capitale del Minas Gerais (MG). In particolare, il muletto nero è la versione Trekking mentre quello bianco è la Drive.

A differenza della Cronos 2023, che riceverà soltanto la griglia frontale ridisegnata per celebrare l’arrivo del motore Firefly 1.0 e della trasmissione CVT abbinata al propulsore 1.3, la nuova Argo porterà con sé modifiche più estese.

Fiat Argo 2023: due prototipi semi-camuffati sono stati avvistati sulle strade brasiliane

Nonostante Fiat abbia nascosto il posteriore e il profilo laterale, possiamo vedere che i cambiamenti più importanti saranno concentrati sul frontale, come avevano già anticipato i media brasiliani. Dunque, fari anteriori, cofano motore e parafanghi non saranno gli stessi del modello attuale.

Il paraurti sarà caratterizzato da una nuova griglia principale più stretta, una nuova presa d’aria nella zona inferiore e dei fari aggiuntivi riposizionati. Lateralmente, la Fiat Argo Drive 2023 e la Fiat Argo Trekking 2023 avevano solo dei nuovi cerchi in lega. Per quanto riguarda l’abitacolo, l’unica modifica emersa nelle foto spia è il volante che sarà preso dal Pulse. Per il resto, sarà tutto uguale.

Nelle versioni 1.0 e Drive 1.0, la Fiat Argo 2023 sarà equipaggiata dal motore Firefly da 1 litro con potenza di 71 CV a 6000 g/min e 98 Nm di coppia massima a 3250 g/min con alimentazione tramite benzina. Usando l’etanolo, invece, il propulsore proporrà 75 CV a 6000 g/min e 173 Nm a 3250 g/min. La trasmissione resterà manuale a 5 marce.

Con il Firefly da 1.3 litri, invece, le Fiat Argo Drive e Trekking 2023 avranno la stessa unità disponibile sul Pulse con potenza e coppia inferiori. Nel caso della benzina, offrirà 98 CV a 6250 g/min e 129 Nm a 4250 g/min. Con l’etanolo, invece, la potenza sarà di 107 CV a 6250 g/min e 131 Nm a 4000 g/min. Saranno disponibili sia un cambio manuale a 5 rapporti che quello automatico CVT a 7 velocità.

Secondo quanto riportato, il debutto in Brasile della Fiat Argo 2023 è previsto nel corso della metà del 2022. La nuova generazione, invece, dovrebbe arrivare nel corso del 2025 e sarà un’auto molto diversa dal modello attuale, anche perché utilizzerà la piattaforma CMP di ex PSA.