Ferrari Tribute 1000 Miglia 2022: programma e curiosità

Si avvicina l’appuntamento con il Ferrari Tribute 1000 Miglia 2022. Già aperte le iscrizioni. Attese al via, come sempre, molte supercar di Maranello, che accompagneranno lungo il percorso le auto classiche protagoniste della rievocazione storia della mitica “Freccia Rossa”. Quattro le tappe previste.

La prima, in programma per martedì 15 giugno, vedrà il lungo serpentone di gioielli del “cavallino rampante” muoversi da Desenzano a Rimini. Il giorno dopo, gli equipaggi affronteranno una nuova ed entusiasmante avventura, alla volta di Roma. La capitale farà da sfondo alla partenza della terza tappa, di venerdì 17 giugno, che accompagnerà i protagonisti verso Salsomaggiore Terme. Da qui, nella quarta ed ultima tappa di sabato 18 giugno, le Ferrari raggiungeranno Brescia, teatro della cerimonia d’arrivo.

Ancora una volta i clienti del marchio emiliano potranno assaporare l’eccellenza Made in Italy delle loro auto, in un evento unico, che miscela al meglio gli aspetti sportivi, turistici, gastronomici e culturali, con tocchi glamour di grande effetto. Il Ferrari Tribute 1000 Miglia è una gara di regolarità riservata alle vetture della casa di Maranello che anticipa il convoglio delle auto storiche impegnate nella rievocazione classica della “Freccia Rossa“.

La Mille Miglia era una sfida amata da Enzo Ferrari. Il Commendatore la considerava la corsa più bella del mondo. Qui le sue auto si sono imposte per ben otto volte. Ecco i modelli vittoriosi:

1948 Biondetti – Navona (Ferrari 166 S Coupé)

1949 Biondetti – Salani (Ferrari 166 MM Spider)

1950 Marzotto G. – Crosara (Ferrari 195 S berlinetta)

1951 Villoresi – Cassani (Ferrari 340 America berlinetta)

1952 Bracco – Rolfo (Ferrari 250 S berlinetta)

1953 Marzotto – Crosara (Ferrari 340 MM Spider)

1956 Castellotti (Ferrari 290 MM)

1957 Taruffi (Ferrari 315 S)

Quella del 1957 fu l’ultima edizione della serie. L’incidente occorso alla Ferrari 335 S del pilota spagnolo Alfonso de Portago, che costò la vita a lui, al suo navigatore e a nove spettatori, fece calare il sipario sulla sfida automobilistica bresciana, lunga circa 1600 chilometri, che era nata nel 1927. Oggi la Mille Miglia rivive con una formula celebrativa. Ogni anno richiama il meglio del collezionismo mondiale. Il Ferrari Tribute 1000 Miglia si è aggiunto nel 2010, quando il successo andò a Leonardo Giardina, su una rombante 360 Modena F1.

Programma del Ferrari Tribute 1000 Miglia 2022

Luoghi storici, posti da sogno, itinerari di straordinario splendore. Ecco ripetersi la classica miscela dell’evento che la casa di Maranello ha ideato per i suoi clienti, in omaggio alla leggendaria “Freccia Rossa”.

Lunedì 13 giugno

10:00-19:00 Verifiche Sportive e Tecniche consegna dei materiali di gara e dei roadbook

– Paddock, Brixia Forum – Brescia

Martedì 14 giugno

10:00-19:00 Verifiche Sportive e Tecniche consegna dei materiali di gara e dei roadbook

– Paddock, Brixia Forum – Brescia

18:00 Santa Messa. Benedizione delle vetture d’epoca partecipanti alla 1000 Miglia

– Duomo Vecchio, Brescia

Mercoledì 15 giugno

7:30-8:30 Verifiche Sportive e Tecniche consegna dei materiali di gara e dei roadbook

– Paddock di Gara

10:00 Ritrovo delle vetture partecipanti

– Piazza Cappelletti, Via Lungolago Cesare Battisti a Desenzano del Garda (BS)

11:00 Briefing del Direttore di Gara-Teatro Alberti, Desenzano del Garda (BS)

11:30 Brunch – Desenzano del Garda (BS)

12:30 Allineamento delle vetture – Lungolago Cesare Battisti

13:00 Inizio 1^ tappa: Desenzano del Garda – Cervia Milano Marittima

Partenza della prima vettura

20:30 Arrivo della prima vettura a Cervia Milano Marittima e trasferimento in Hotel

21:15 Arrivo a Rimini con a seguire cena a buffet in Hotel

Giovedì 16 giugno

5:00 Colazione in Hotel

6:15 Inizio 2^ tappa: Rimini – Roma

Partenza della prima vettura

12:15 Pranzo a buffet – Passignano sul Trasimeno

19:00 Arrivo della prima vettura a Roma

19:15 Sfilata delle vetture in centro città

20:15 Cena a buffet e pernottamento in Hotel in via Veneto

Venerdì 17 giugno

5:00 Colazione in Hotel

6:45 Inizio 3^ tappa: Roma – Salsomaggiore Terme

Partenza della prima vettura

13:15 Pranzo a buffet – Pontedera

20:30 Arrivo della prima vettura a Salsomaggiore Terme e parcheggio delle vetture in Hotel

20:45 Cena a buffet e pernottamento in Hotel

Sabato 18 giugno

6:30 Colazione in Hotel

8:15 Inizio 4^ tappa: Salsomaggiore Terme – Brescia

Partenza della prima vettura

12:15 Pranzo a buffet – Monza

14:30 Arrivo della prima vettura a Brescia

14:45 Trasferimento delle vetture con scorta tecnica per il passaggio sulla pedana e per la

Cerimonia di Premiazione

16:30-17:30 Cerimonia di Premiazione e rinfresco finale

Programma soggetto a modifiche. Informazioni e aggiornamenti:

www.ferraritribute.1000miglia.it