Peugeot non sarà più lo sponsor di Novak Djokovic

Brutte notizie per Novak Djokovic, dopo la sua polemica agli ultimi Australian Open, dove il tennista non ha potuto gareggiare perché non vaccinato. Oggi il marchio Peugeot ha dichiarato che smetterà di sponsorizzare il tennista. Lo ha annunciato Carlos Tavares, CEO del Gruppo Stellantis, in un incontro con la stampa.

Carlos Tavares avrebbe detto alla stampa di non voler continuare a sponsorizzare Novak Djokovic

Tavares è stato schietto quando gli è stato chiesto se Peugeot continuerà a sponsorizzare il tennista serbo. “No, non continueremo con la sponsorizzazione di Djokovic”, ha dichiarato con tono serio. Peugeot è uno dei principali sponsor del tennista serbo dal 2014. In quel periodo il marchio francese decise di associare il suo brand a Djokovic per legare l’immagine del tennista ai valori del marchio.

All’epoca, Djokovic si dichiarò “molto soddisfatto di rappresentare un grande marchio automobilistico francese riconosciuto in tutto il mondo, con più di 200 anni di storia industriale alle spalle”. Con questa sponsorizzazione Peugeot ha voluto valorizzare la propria immagine di marca legata ai valori del tennis. Quindi, oltre alla sponsorizzazione di tennisti come il serbo vincitore di una ventina di titoli dello Slam, ha scommesso anche sulla sponsorizzazione di tornei come ad esempio il Roland Garros di Parigi.

Dal canto suo, il tennista serbo Novak Djokovic ha già assicurato qualche giorno fa di essere “disposto a pagare il prezzo” di non partecipare ad alcuni tornei del circuito ATP se sarà obbligatorio vaccinarsi contro il coronavirus, e ha ribadito che i suoi “principi” e il suo “corpo” sono “più importanti di qualsiasi titolo”. Vedremo se nelle prossime ore la notizia che la stampa avrebbe estrapolato da alcune dichiarazioni di Carlos Tavares troverà conferma ufficiale.

