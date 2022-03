Stellantis: alle 14 di oggi conosceremo il suo futuro

Oggi è un giorno importante per Stellantis. Alle ore 14 ad Amsterdam il numero uno del gruppo automobilistico, l’amministratore delegato Carlos Tavares svelerà molte cose del futuro della sua azienda a poco più di un anno dalla sua nascita dopo la fusione di PSA Groupe con Fiat Chrysler Automobiles. Finalmente dovremmo conoscere le strategie e gli obiettivi a cui la società punterà nel corso del prossimo decennio.

Stellantis: oggi alle 14 da Amsterdam il CEO Carlos Tavares anticiperà quello che accadrà in futuro

Ulteriori dettagli dovrebbero essere specificati per quanto concerne le future strategie di elettrificazione e software di cui si è già parlato molto negli scorsi mesi. Molto probabilmente ci saranno alcune sorprese. I soliti bene informati dicono che proprio oggi potrebbe venire annunciata la costruzione della nuova Gigafactory a Termoli. Inoltre è sicuro che Stellantis svelerà le sue strategie di rilancio in Cina, un mercato troppo importante per non tentare il tutto per tutto.

Per quanto riguarda i singoli brand e i singoli stabilimenti, le ultime indiscrezioni dicono che non si parlerà dei singoli casi ma delle strategie complessive del gruppo. Quindi non dovrebbero arrivare risposte precise sul futuro di alcune delle fabbriche di Stellantis in Italia sulle quali ancora ci sono molti dubbi.

Sicuramente si discuterà anche dei problemi che il settore vive. Ci riferiamo alle incertezze dovute alla pandemia di coronavirus, alla mancanza di microchip e anche alla guerra tra Ucraina e Russia. Carlos Tavares ha comunque già anticipato che quanto sta accadendo non creerà grossi problemi alle sue attività in quanto la produzione in Russia è solo marginale e può benissimo essere spostata altrove.

In ogni caso siamo sicuri che si tratterà di un futuro da protagonista per il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra gli italo americano di Fiat Chrysler Automobiles e i francesi di PSA Groupe.

